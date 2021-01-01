"بلاش تقصيه" 6 خطوات للسيطرة على الـ"baby hair" وهيشان الشعر..

الـ "baby hair"عبارة عن شعر صغير يظهر علي جانبي الجبهة وفي مقدمتها، ومقارنة بشعر الرأس يكون طوله قصير نسبيا، مما يجعل المظهر غير لائق عند لم الشعر للخلف فيظهر على شكل هيشان وتلف واضح في الشعر، وقد يظهر في جميع انحاء الجسم وهو أمر طبيعي يزيد فقط في الحالات المرضية وكأعراض جانبية لبعض الأدوية والعلاجات، كما أوضحت خبيرة العناية بالشعر الدكتورة رجاء مجدي في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض الخطوات للسيطرة على الـ " baby hair" وهيشان الشعر بشكل سهل كما يلي:
يمكننا تقسيم الـ baby hair لنوعين:
نوع يظهر في الجسم وفي أنحاء الوجه وهو أمر غير مرغوب فيه
نوع محبب وهو ما يظهر علي جانبي الجبهة بجانب الشعر حيث أنه يعطي للوجه مظهر طبيعي وشبابي وجذاب وقد ينمو طبيعيًا أو ينمو نتيجه لبعض العلاجات الموضعية التي تحفز نمو الشعر في فراغات الراس وذلك النوع يتطلب عناية خاصة واهتمام لكي يبدو بمظهر جيد.
خطوات للسيطرة على الـ " baby hair" وهيشان الشعر:
1. سرحي الشعر في اتجاه نموه وليس عكسه فهذا يساعد على نموه بشكل سليم وعدم تقصفه وظهوره بشكل ألطف
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