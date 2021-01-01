رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم..فيديو



العالم النووى المصري حسن سويلم العالم النووى المصري حسن سويلم



أعلن الإعلامي أحمد فايق عبر عن وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم، ونشر فايق صورة للراحل حسن سويلم وكتب قائلا : "إنا لله، وإنا إليه راجعون، وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم.. أشرف على بناء 12 مفاعل نووي حراري في أوروبا وآسيا".



وأوضح فايق أن الراحل العالم النووي الدكتور حسن سويلم، عمل كبيرا للمهندسين في شركة سيمنز الألمانية للمفاعلات النووية الحرارية، وعمل مستشارا للبرنامج النووي في العديد من دول العالم.

حسن سويلم هو مواطن مصري، كان يقيم ألمانيا، وولد في 7 مايو 1938م في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس، وسافر في بعثة إلى ألمانيا ليحصل على الدكتوراة من جامعة بران شباينح، والتحق بعدها للعمل في شركة سيمينز لبناء المفاعلات النووية.



بدأ العمل في المجال النووي منذ عام 1960م، حيث أنه عمل لدى 14 مفاعل نووي في الدول الأوروبية، وأنجز الدكتور حسن 30 بحثا علميا في مجالات الطاقة النووية، وتخصص لسنوات في كيفية التخلص من النفايات النووية، وكان الرئيس جمال عبد الناصر كرمه، باعتباره من أوائل دفعته في جامعة عين شمس.