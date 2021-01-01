علي جمعة: الموت ليس سببا حتى تحتمي منه

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الموت ليس سبباً حتى نحتمي منه، مبيناً أن الموت يدركك ولو كنت في برج مشيد.
الرب والعمر واحد
ولفت علي جمعة في بيانه قول المولى تبارك وتعالى{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ}، يقرر ربنا - سبحانه وتعالى - حقيقة كونية وينبهنا إلينا الأرزاق والآجال لا تتغير، وجعل الله ذلك حتى لا تخشى الناس؛ رزقك يصلك على ما قرره الله لك فأجملوا في الطلب، وأجلك لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وعلى ذلك فممن تخاف؟.
وتابع: الرب واحد والعمر واحد ، هذه الحقيقة يراها الإنسان دون تنبيه؛ فيرى الموت يصيب الجميع من ذكر وأنثى ؛من صغير وكبير ؛من طفل وشاب وشيخ، يموت المريض ويبقى الطبيب؛ ويموت الطبيب ويبقى المريض، وتموت العائلة الواحدة في حادثة جميعا سويا ؛وتموت الزوجة ويبقى الزوج ؛ويموت الزوج وتبقى الزوجة.. آجال طويلة وهكذا، مرئي مشاهد مكرر في كل الأرض مع جميع الأجناس لا يختلف ولا يتخلف، فلما ينبهنا الله - سبحانه وتعالى - إلى هذه الحقيقة ؟ فهو ينبهنا إليها من أجل أن نبني عليها عملا ؛ هذا العمل هو أن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا ؛ هذا العمل هو ألا نخشى إلا الله ؛ولا نطلب إلا من الله ؛ ونخلص النية لله ونتوجه إليه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
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