في رمضان..بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بـ زراعة جامعة عين شمس



زراعة جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس



قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم اعداد جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني برامج رئيسية - عربى 2021-2022 وتقام في رمضان ويمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



اكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تكثف استعداداتها لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة .



وأشار الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد الي أنه يسمح بدخول الامتحان للطلاب المقيدون بنظام ums فقط .

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نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس، ندوة " الزراعة الصحراوية المستدامة لمجابهة التغيرات المناخية: نماذج تطبيقية.يأتي ذلك في إطار أن الجامعات ليست مؤسسات تعليمية فحسب بل لها دورها البارز ومسئولياتها في تنمية المجتمع المدني وفتح آفاق التواصل بين طالب الجامعة ومتطلبات سوق العمل ودعمًا للمشروع القومي والخطة الطموح رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التى تواجه مصر وتؤثر على الإنتاج الزراعي والغذائي والتركيب المحصولي وكذلك البيئة وحرصا من كلية الزراعة جامعة عين شمس كبيت خبرة وإحدي قلاع العلم .وأوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأسواق العالمية وتبعاتها على السوق المحلى.وأضاف الدكتور احمد جلال إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب الزيادة في سعر المواد الخام، كما أنها سبب رئيسى في ارتفاع أسعار القمح والكثير من مستلزمات الإنتاج .وتابع عميد كلية زراعة ؛ أن اندلاع الحرب أدى أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميا ليتجاوز الـ100 دولار مما سيؤدى إلى زيادة تكاليف النقل للسلع والبضائع .مستكملا حديثه عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات لافتا ، أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة موجة الصقيع لأنها خفضت معدلات الإنتاج ، مشيرا إلي أن الكميات المنزرعة لم تقل ولكن هناك إقبالا علي شراء المنتجات الزراعية في فصل الشتاء نتيجة العرض والطلب .