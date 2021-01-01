آداب عين شمس تعلن انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

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صورة الخبر: آداب عين شمس
آداب عين شمس


قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم تسليم CD مقررات الفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب المستوى الثاني والرابع والسادس والثامن.

أوضح الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه يمكن الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي: https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/.

وكشف الدكتور مصطفي مرتضي أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7

أكد عميد كلية الآداب علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية مشيرا الي معرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول
على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudent .

أوضح مرتضي ان الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .



وأكد مرتضى انتظام الدراسة خلال شهر رمضان لافتا ان سوف يتم الإعلان عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني عبر الصفحة الرسمية للكلية .

المصدر: elbalad

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