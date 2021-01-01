آداب عين شمس تعلن انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم تسليم CD مقررات الفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب المستوى الثاني والرابع والسادس والثامن.
أوضح الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه يمكن الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي: https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/.
وكشف الدكتور مصطفي مرتضي أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!