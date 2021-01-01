آداب القاهرة تقرر عدم التدريس في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › آداب القاهرة تقرر عدم التدريس في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان

صورة الخبر: آداب القاهرة
آداب القاهرة


كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد الدراسة بالكلية خلال شهر رمضان الكريم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، المواعيد كما هي مع مراعاة عدم التدريس في اوقات الافطار وتعديلها، فضلا عن الاعتماد على منظومة البلاكبورد اونلاين خلال الشهر الفضيل .

على الجانب الأخر ، استقبلت جامعة القاهرة، لجنة من إدارة التجنيد متمثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة، لتقديم خدماتها في إنهاء الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة "حركية وبصرية" وذلك في إطار الحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة ذوي القدرات الخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي القدرات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مؤكدًا ضرورة تكامل جهود كافة الجهات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم، مُشيدًا بالدور الفعال للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن، والمساهمة في تقديم الخدمات العامة والإنسانية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن التعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة يهدف إلى التسهيل على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وقتهم وجهودهم في التواصل مع إدارة التجنيد، بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آداب القاهرة تقرر عدم التدريس في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25810

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager