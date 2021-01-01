آداب القاهرة تقرر عدم التدريس في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد الدراسة بالكلية خلال شهر رمضان الكريم .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، المواعيد كما هي مع مراعاة عدم التدريس في اوقات الافطار وتعديلها، فضلا عن الاعتماد على منظومة البلاكبورد اونلاين خلال الشهر الفضيل .
على الجانب الأخر ، استقبلت جامعة القاهرة، لجنة من إدارة التجنيد متمثلة فى منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة، لتقديم خدماتها في إنهاء الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة "حركية وبصرية" وذلك في إطار الحرص على تطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمة ذوي القدرات الخاصة.
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