مواعيد الحضور والانصراف لطلاب المدارس المصرية اليابانية خلال شهر رمضان

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صورة الخبر: المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية


أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية أثناء شهر رمضان الكريم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا من الثلاثاء 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوما.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة للتقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، أثناء عملية ملئ بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب كالتالى:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية)، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل" توثيق رسمي وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

وشددت الوزارة على ضرورة التوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

المصدر: youm7

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