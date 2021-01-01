

الفول المدمس الفول المدمس



الفول المدمس من الأطعمة الشعبية والمعروفة عند كل فئات الشعب، ويمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم ويعتبر من الوجبات الأساسية في سحور شهر رمضان، ولاقتراب الشهر الكريم، تحرص العديد من النساء بالبحث عن طرق بسيطة لعمل الفول المدمس، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، خطوات عمل الفول المدمس، وفقاً لما ذكرته الشيف فاطمة عبد المنعم، في حديثها مع "اليوم السابع"..







طريقة عمل الفول المدمس في المنزل:



المكونات:



تحضير كيلو من الفول المدمس.

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تحضير كوب من العدس الأصفر.تحضير كوب فول مدشوش.تحضير1 ليمون.تحضير ملعقة كبيرة من الكركم.تحضير كوب جزر مبشور.تحضير3 حبات طماطم كبيرة مبشورة.طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل:يجب غسل الفول جيدًا ثم وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تغيير الماء وتغطية الوعاء بكمية كافية من الماء النظيف بين الحين والأخر، ثم إضافة كوب من العدس على الفول بعد غسله جيدًا .يجب إضافة الفول المدشوش بعد غسله ثم إضافة الليمون وبشر الجزر والطماطم مع التقليب جيداً وترك الفول على نار هادئة لمدة 3 ساعات.ويقدم الفول في طبق تقديم مع تزيينه بالطحينة وزيت الزيتون وتضاف الكمية المتبقية من الفول في أكياس بكميات مناسبة ويحفظ في "الفريز"، ومن الممكن أن يقدم مع طبق الفول وجبات أخرى من الجبن والبيض وغيرها من الوجبات المفضلة لدى أفراد الأسرة لتناولها في السحور.