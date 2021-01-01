أبرز تريندات ألوان الشفاه في ربيع 2022

تختلف اتجاهات ألوان طلاء الشفاه من موسم لأخر، فقد تظهر بعض الاتجاهات القديمة أو ألوان مختلفة وجريئة لم تعتاد عليها النساء، ولهذا تتابع الكثيرات منهن اتجاهات أحمر الشفاه من موسم لآخر، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات أحمر الشفاه بفصل الربيع لعام 2022، وفقاً لما ذكره موقع "secretofgirls".
أبرز اتجاهات أحمر الشفاه بفصل الربيع لعام 2022
لون التوت الداكن
يعتبر لون التوت الداكن من أبرز اتجاهات ألوان أحمر الشفاه لربيع 2022، خاصة أحمر الشفاه غير اللامع والذى يتوافق مع ألوان البشرة الفاتحة، ويتوافق مع المناسبات المختلفة لذلك تفضله الكثيرات من النساء .
اللون الوردي
يتوافق اللون الوردى مع أجواء فصل الربيع، ويضيف إطلالة أنثوية للمرأة، ويعتبر من اتجاهات ألوان أحمر الشفاه التي ظهرت في فترة الثمانينات وعادت مرة أخرى خلال هذا العام، ويعتبر من الألوان المفضلة للكثير من النساء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!