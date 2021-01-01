أبرز تريندات ألوان الشفاه في ربيع 2022



أبرز تريندات ألوان الشفاه أبرز تريندات ألوان الشفاه



تختلف اتجاهات ألوان طلاء الشفاه من موسم لأخر، فقد تظهر بعض الاتجاهات القديمة أو ألوان مختلفة وجريئة لم تعتاد عليها النساء، ولهذا تتابع الكثيرات منهن اتجاهات أحمر الشفاه من موسم لآخر، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات أحمر الشفاه بفصل الربيع لعام 2022، وفقاً لما ذكره موقع "secretofgirls".



أبرز اتجاهات أحمر الشفاه بفصل الربيع لعام 2022



لون التوت الداكن

يعتبر لون التوت الداكن من أبرز اتجاهات ألوان أحمر الشفاه لربيع 2022، خاصة أحمر الشفاه غير اللامع والذى يتوافق مع ألوان البشرة الفاتحة، ويتوافق مع المناسبات المختلفة لذلك تفضله الكثيرات من النساء .



اللون الوردي

يتوافق اللون الوردى مع أجواء فصل الربيع، ويضيف إطلالة أنثوية للمرأة، ويعتبر من اتجاهات ألوان أحمر الشفاه التي ظهرت في فترة الثمانينات وعادت مرة أخرى خلال هذا العام، ويعتبر من الألوان المفضلة للكثير من النساء.

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اللون البرتقالييعتبر لون أحمر الشفاه البرتقالى من الألوان التي تفضلها الكثيرات من النساء، والتي تعطى إطلالة أنيقة ومختلفة للمرأة هو واللون الأحمر، كما يتوافق مع ألوان البشرة الداكنة والفاتحة، ويضىء مع شمس الربيع.أحمر شفاه لامعتعتبر درجات الألوان الناعمة هي من أبرز اتجاهات ألوان أحمر الشفاه في ربيع عام 2022 ، والذى يتوافق مع مختلف درجات ألوان البشرة، ويعتمد هذا الاتجاه على وضع القليل من ملمع الشفاه مع وضع أحمر شفاه لونه ناعم والذى يعطى المرأة إطلالة أنثوية ناعمة تجعلها تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.