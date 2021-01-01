كيف تختارى حوض مطبخ مناسب ليكى؟



حوض مطبخ حوض مطبخ



لا يخلو مطبخ من الحوض، لذلك يجب اختيار حوض مطبخ مناسب لأنه يلعب دوراً أساسيًا في الطهي والتنظيف، ويعتمد اختيار الحوض إلى حد كبير على استخدامه إذا كان مخصصا للمنزل أو لمطعم، بالإضافة إلى المساحة المتاحة والميزانية، إلى جانب موقع السباكة والصنابير أي "الحنفيات"، ذلك إلى جانب النمط أو المظهر الجمالي للحوض، لذا يستعرض" اليوم السابع" كيفية اختيار حوض المطبخ المثالي والذي يعتمد على عدة نقاط أساسية، ذكرها موقع " archiexpo" .



إزاى تختارى حوض مطبخ مناسب؟



أولاً: المادة المصنوع منها الحوض



يصنع حوض الماء من مواد أشهرها" الستانلس ستيل "، وهو خفيف ومقاوم للبقع ويسهل صيانته، ولكن يمكن أن يكون عرضة للخدش، والسيراميك والحجر الطبيعي يعتبران أبرز اتجاهات موضة ديكور لعام 2022، ويتمتع كل من الحوض المصنوع من السيراميك والحجر الطبيعي بمقاومة عالية للحرارة والخدش والبقع، وغالبًا ما تفضله الكثيرات من النساء بسبب متانته كما يحظى بشعبية في تصميمات المطابخ التقليدية.



ثانياً: شكل الحوض



تختلف تصميمات الأحواض بين أشكال مختلفة ومميزة والتي تفضلها بعض النساء، والأشكال الأكثر شيوعاً، هي :

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الأحواض المستطيلة هي الأكثر شيوعًا و متوفر منها مجموعة واسعة من الأحجام والتكوينات مثل حوضين مع لوح تصريف.أحواض الزاوية تسمح بتحسين مساحة الزاوية غير المستخدمة، لا سيما في المطابخ ذات الشكل" L" و" U " ، والتي تساعد على توفير مساحة لمهام أخرى.الأحواض المستديرة والمربعة عبارة عن حوض واحد بدون لوح تصريف وهي مناسبة للمطابخ ذات المساحات المحدودة.