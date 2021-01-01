مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة خطر على صحتك



مشاهدة التليفزيون مشاهدة التليفزيون



وفقًا لتقرير في موقع هارفارد هيلث الأمريكي، فإن مشاهدة التلفزيون لمدة أربع ساعات أو أكثر في اليوم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية خطيرة.



شملت الدراسة التى نشرت على موقع " times news"، على أكثر من 131000 شخص ، جميعهم دون سن 40 وما فوق الجلطات الدموية الوريدية(VTE). يشمل VTE حالتين خطيرتين:



قسمت الدراسة المشاركين إلى مجموعتين ، بناءً على عادات مشاهدة التلفزيون، المشاركون الذين أبلغوا عن مشاهدة التلفزيون أربع ساعات على الأقل في اليوم تم تصنيفهم كمشاهدين مطوّلين.

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أولئك الذين شاهدوا أقل من 2.5 ساعة في اليوم اعتبروا أنهم لم يشاهدوا أبدًا أو نادرًا ما كانوا مشاهدين.تم تضمين المشاركين في متابعة تراوحت ما بين ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات إلى ما يقرب من 20 عامًا، كما تم تتبع عاداتهم في مشاهدة التلفزيون طوال الفترة بأكملها، وقد وجد أن مشاهدي التلفزيون لفترات طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بنسبة 1.35 مرة مقارنة بالمشاهدين أبدًا أو نادرًا. في حين أن النتائج لا تثبت السبب والنتيجة ، فإن الصلة منطقية لأن الجلوس لفترات طويلة يتسبب في تجمع الدم في الساقين ، مما قد يزيد من مخاطر تجلط الدم، يقول الباحثون ، "خذ فترات راحة عند مشاهدة التلفزيون بنهم لتجنب تجلط الدم".قال المؤلف الرئيسي الدكتور سيتور كونوتسور من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة: "تشير نتائج دراستنا أيضًا إلى أن النشاط البدني لا يقضي على خطر الإصابة بجلطات الدم المتزايدة المرتبطة بمشاهدة التلفاز لفترات طويلة". "إذا كنت ستشارك في مشاهدة التلفزيون ، فأنت بحاجة إلى أخذ فترات راحة. يمكنك الوقوف والتمدد كل 30 دقيقة أو استخدام دراجة ثابتة. وتجنب الجمع بين التلفاز والوجبات الخفيفة غير الصحية ".تشير النتائج إلى أنه بغض النظر عن النشاط البدني ، ومؤشر كتلة الجسم ، وكم عمرك وجنسك ، فإن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يعد نشاطًا محفوفًا بالمخاطر فيما يتعلق بتطور جلطات الدم."ينصح الباحثون أنه سواء في العمل أو الجلوس أمام التلفاز ، فإن الجلوس لفترة طويلة سيخلق مشاكل للدورة الدموية. "مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة ينطوي على عدم الحركة وهو عامل خطر للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية. هذا هو السبب في تشجيع الناس على التحرك بعد الجراحة أو أثناء رحلة طيران طويلة. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تجلس في وضعية ضيقة لفترات طويلة ، يتجمع الدم في أطرافك بدلاً من الدورة الدموية وهذا يمكن أن يسبب جلطات الدم. أخيرًا ، يميل مراقبو الشراهة إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية والتي قد تؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وكلاهما يزيد من احتمالية حدوث جلطات الدم .مخاطر تجلط الأوردة العميقة:وفقا مايو كلينيك، يمكن أن يكون الخثار الوريدي العميق خطيرًا للغاية لأن الجلطات الدموية في الأوردة يمكن أن تنفصل وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك ، مما يمنع تدفق الدم (الانسداد الرئوي)، ومع ذلك، يمكن أن يحدث الانسداد الرئوي دون دليل على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة. "تحذر Mayo Clinic أيضًا من أن الانصمام الرئوي يمكن أن يحدث بدون دليل على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، عندما تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة والانسداد الرئوي معًا ، فإنها تسمى الانصمام الخثاري الوريدي (VTE).ما هي أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة؟عادة ما يتكون تجلط الأوردة العميقة في رجل أو ذراع ، لا تظهر الأعراض على كل شخص مصاب بجلطات الأوردة العميقة ، ولكن يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:تورم مفاجئ أو بطيء في الساق أو الذراعالدفء أو الألم في الطرف المتورمألم أو إيلام في الساق عند الوقوف أو المشي احمرار أو تغير لون الجلدتظهر الأوردة بالقرب من سطح الجلد بشكل بارزما هي أعراض الانسداد الرئوي؟ضيق مفاجئ في التنفس أو تنفس سريعألم حاد في الصدر غالبًا ما يصاحبه السعال أو الحركةألم في الظهرالسعال - مع أو بدون بلغم دموي / بلغمالتعرق أكثر من المعتادضربات قلب سريعةالشعور بالدوار أو الإغماءبعض الناس لا يعرفون أنهم مصابون بجلطات الأوردة العميقة حتى تنتقل الجلطة من ساقهم أو ذراعهم وتنتقل إلى رئتيهم.