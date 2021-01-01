تناول شاي إكليل الجبل الحل للتخلص من الصداع

هل يمكن للشاي تقليل الشعور بالإصابة بالصداع؟..يعتقد الكثير من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصداع أن تناولهم للشاي يساعد في تقليل الشعور بألم الصداع الشديد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حقيقة إذا كان بالفعل يساعد الشاي في تقليل حدة الصداع أم لا، وذلك وفقا لجريدة " نوفوستي " الروسية.
أشار التقرير، أن تناول الشاي المضاف إليه إكليل الجبل "الروزميري" يساعد في تخفيف الصداع، كما أنه يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان والسبب أن إكليل الجبل يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في تقوية المناعة والحماية من تكوين الخلايا السرطانية.
كما أن صنع الشاي بإضافة إكليل الجبل عليه يساعد في تحسن الهضم، والحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية.
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