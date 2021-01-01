تناول شاي إكليل الجبل الحل للتخلص من الصداع



شاي إكليل الجبل شاي إكليل الجبل



هل يمكن للشاي تقليل الشعور بالإصابة بالصداع؟..يعتقد الكثير من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصداع أن تناولهم للشاي يساعد في تقليل الشعور بألم الصداع الشديد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حقيقة إذا كان بالفعل يساعد الشاي في تقليل حدة الصداع أم لا، وذلك وفقا لجريدة " نوفوستي " الروسية.



أشار التقرير، أن تناول الشاي المضاف إليه إكليل الجبل "الروزميري" يساعد في تخفيف الصداع، كما أنه يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان والسبب أن إكليل الجبل يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساهم في تقوية المناعة والحماية من تكوين الخلايا السرطانية.



كما أن صنع الشاي بإضافة إكليل الجبل عليه يساعد في تحسن الهضم، والحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية.

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وأضاف التقرير، أن العديد من الأبحاث تؤكد أن تناول الشاي بإكليل الجبل له دور كبير تسكين الألم التي يتعرض لها الجسم، ولذا فتناوله بالفعل يساعد في التخلص من الصداع، كما أنه يساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر.وأوضح التقرير، أن تناول الشاي بإكليل الجبل يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ تقليل فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، ويقوي الذاكرة والتركيز، ويزيد من نشاطك، وثبت أنه يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم مستويات السكر في الدم.