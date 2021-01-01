خريطة الأراضى الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الجيش الروسى

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خريطة الأراضى الأوكرانية


نشر الجيش الروسى خريطة للأراضى التى سيطر عليها منذ بدء عمليته فى أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا لجدولها، مع تفادى الخسائر فِى صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضى مقاطعتى خيرسون وزابورجيا شرقى أوكرانيا، كما أطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.

وأعلنت الوزارة عن إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوى الأوكراني، والقضاء على قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرغى رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد بأن قوات الشرطة الشعبية فى جمهورية لوغانسك تسيطر حاليا على 93% من أراضى الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية فى جمهورية دونيتسك على 54% من أراضى الجمهورية.

المصدر: روسيا اليوم

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