خريطة الأراضى الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الجيش الروسى

نشر الجيش الروسى خريطة للأراضى التى سيطر عليها منذ بدء عمليته فى أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا لجدولها، مع تفادى الخسائر فِى صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.
وأشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضى مقاطعتى خيرسون وزابورجيا شرقى أوكرانيا، كما أطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.
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