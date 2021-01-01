طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق بأسهل الخطوات



مكرونة حارة بالسجق مكرونة حارة بالسجق



مكرونة حارة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك أيضا.



قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق في المنزل بأسهل الخطوات.





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مقادير مكرونة حارة بالسجق1 مكرونة فرننصف كيلو سجق1 بصل2 فص ثوم1 فلفل حار1 فلفل أخضر2 كوب طماطم مبشورة3 ملعقة كبيرة صلصةملعقة كبيرة سمنةملح و فلفلرشة بهاراترشة جوزة الطيب5 كوب بشاميلكوب جبن رومي مبشورنصف كوب جبن موتزاريلا مبشورطريقة تحضير مكرونة حارة بالسجق- في حلة على النار يشوح البصل في السمن مع الفلفل والسجق ويتبل بالمح والفلفل .- تضاف الصلصلة والطماطم المبشورة وقليل من الماء وتترك لتغلى قليلا .- تضاف المكرونة المسلوقة إلى خليط السجق .- في بايركس تضاف المكرونة بالسجق ويضاف البشاميل والجبن المبشور على الوجه .- تترك فى الفرن حتى يتحمر الوجه وتقدم .