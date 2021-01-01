القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

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صورة الخبر: يصور النساء بغرفة البروفة
يصور النساء بغرفة البروفة


تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة ، من القبض على صاحب محل ملابس "أتيليه" لاتهامه بالتجسس على الفتيات وتصويرهن "خلسة" عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "البروفة" بالمحل الخاص به في الزيتون، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغاً من إحدى السيدات بأنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديل ملابسها.

ولمتابعة المزيد حول القبض على صاحب اتيليه يصور النساء خلسة .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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