فيروس غامض موطنه أفريقيا يقلق العالم



فيروس غامض موطنه أفريقيا فيروس غامض موطنه أفريقيا



لم يكاد العالم يلتقط أنفاسه من فيروس كورونا المستجد، حتى ظهرت حالة إصابة بـ فيروس جديد وغامض يشبه اللإيبولا، مما طرح تساؤلات عن ماهية هذا الفيروس وانتشاره.



كشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة البريطانية عن اكتشاف حالة إصابة بمرض شبيه بالإيبولا في إنجلترا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



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تم تشخيص حمى القرم والكونغو النزفية في صندوق مؤسسة NHS لمستشفيات جامعة كامبريدج وهي الآن تحت الرعاية في مستشفى رويال فري بلندن.

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حتى الآن يعتبر الخطر على الجمهور منخفض، حيث يُعتقد أن المرأة أصيبت بالفيروس بعد السفر إلى آسيا الوسطى.الفيروس الذي يعتقد الخبراء أنه مشابه للإيبولا ، حيث أنهما نزفي عادة ما يوجد في دول مثل إفريقيا والبلقان ومناطق في الشرق الأوسط وآسيا.فهذه المناطق حيث تم العثور على المرض في حالة متوطنة، يُعتقد أنه ينتشر بشكل أساسي عن طريق نوع من البق والبعوض.وقال الدكتور سير مايكل جاكوبس ، استشاري الأمراض المعدية في رويال فري لندن: "مستشفى رويال فري هو مركز متخصص لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروسية مثل حمى القرم والكونغو النزفية"."يتم تشغيل وحدة العزل عالية المستوى لدينا من قبل فريق من الخبراء من الأطباء والممرضات والمعالجين وطاقم المختبر ، وهي مصممة لضمان قدرتنا على علاج المرضى الذين يعانون من هذه الأنواع من العدوى بأمان".