في هذا الموعد أودي تقدم تقنية الواقع الافتراضي Holoride بسياراتها

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أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات الألمانية عن دمج تقنية الواقع الافتراضي Holoride الجديدة في سياراتها هذا العام. تهدف هذه التقنية الجديدة إلى جعل الرحلات الطويلة أقل مللًا؛ من خلال استخدام أنظمة الواقع الافتراضي (VR) أو الواقع الممتد (XR).



وقد تم الإعلان عن تقنية Holoride في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، وهي تستخدم سماعة رأس VR التي يمكن لركاب المقعد الخلفي استخدامها أثناء السير على الطريق. سيتم توصيل سماعة الرأس هذه لاسلكيًا بالمركبة عبر (Bluetooth Low Energy :BLE).



ويمكن للركاب؛ من خلال تقنية Holoride أيضًا، تجربة الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي؛ ما يحوّل ركوب السيارة إلى حدث ألعاب متعدد الوسائط، وتأخذ التقنية في الاعتبار حركة السيارة للحصول على تجربة غامرة أكثر، فإذا استدارت سيارة أودي إلى اليمين ستتحول في لعبة VR إلى اليمين أيضًا، وإذا تسارعت السيارة فإن السيارة الخيالية (أو سفينة الفضاء في بعض الحالات) ستفعل الشيء نفسه أيضًا.

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وستقدم شركة أودي تقنية Holoride من خلال مجموعة أدوات المعلومات والترفيه المعيارية من الجيل الثالث (MIB 3)، والتي سيتم طرحها مع طرز مختارة في يونيو 2022، وتشمل سيارات أودي الإنتاجية: A4 ،A5 ، A6، A7، A8 Q5، Q7 وQ8 وe-Tron وe-Tron GT Quattro. وستحصل السيارات المذكورة في السوق الأوروبية بأكملها على التقنية، وكذلك في كندا والولايات المتحدة واليابان والصين.ومن المقرر أن تعرض شركة أودي الألمانية تقنية Holoride في مهرجان South by Southwest SXSW للموسيقى والأفلام والتكنولوجيا في أوستن بولاية تكساس، ويمكن للحضور ركوب سيارات أودي الكهربائية بالكامل المزودة بتقنية Holoride خلال المهرجان.يذكر أن تقنية Holoride ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ SXSW؛ حيث فازت بجائزة SXSW Pitch 2021 المرموقة في فئة “الترفيه والألعاب والمحتوى” بالإضافة إلى جائزة “الأفضل في العرض”.