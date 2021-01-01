في هذا الموعد أودي تقدم تقنية الواقع الافتراضي Holoride بسياراتها

أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات الألمانية عن دمج تقنية الواقع الافتراضي Holoride الجديدة في سياراتها هذا العام. تهدف هذه التقنية الجديدة إلى جعل الرحلات الطويلة أقل مللًا؛ من خلال استخدام أنظمة الواقع الافتراضي (VR) أو الواقع الممتد (XR).
وقد تم الإعلان عن تقنية Holoride في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، وهي تستخدم سماعة رأس VR التي يمكن لركاب المقعد الخلفي استخدامها أثناء السير على الطريق. سيتم توصيل سماعة الرأس هذه لاسلكيًا بالمركبة عبر (Bluetooth Low Energy :BLE).
ويمكن للركاب؛ من خلال تقنية Holoride أيضًا، تجربة الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي؛ ما يحوّل ركوب السيارة إلى حدث ألعاب متعدد الوسائط، وتأخذ التقنية في الاعتبار حركة السيارة للحصول على تجربة غامرة أكثر، فإذا استدارت سيارة أودي إلى اليمين ستتحول في لعبة VR إلى اليمين أيضًا، وإذا تسارعت السيارة فإن السيارة الخيالية (أو سفينة الفضاء في بعض الحالات) ستفعل الشيء نفسه أيضًا.
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