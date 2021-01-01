“ماسك” يحدد موعد إطلاق المركبة “ستارشيب”..ستفتح الطريق للسفر عبر الفضاء..



مركبة “ستارشيب” مركبة “ستارشيب”

قدم الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك تحديثاً للجدول الزمني لإطلاق صاروخ ستارشيب المداري الأول من الجيل التالي للشركة.



وقال ماسك في تغريدة: “سيكون لدينا 39 محركاً صالحاً للطيران بحلول الشهر المقبل، ثم شهر آخر للاندماج، لذا نأمل أن يتم اختبار الرحلة المدارية بحلول مايو”.



وتعد مركبة ستارشيب الفضائية، صاروخا قابل لإعادة الاستخدام يبلغ ارتفاعه 400 قدم تقريباً والذي طورته شركة سبيس إكس، بهدف إنشاء مركبة يمكنها نقل البضائع ومجموعات الأشخاص إلى خارج كوكب الأرض، حيث تتسع لمئة شخص.

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وفي فبراير، قدم ماسك عرضاً تقديمياً عن Starship في منشأة Starbase التابعة للشركة في تكساس، وحدد مسار عمليات التطوير والعقبات أمام اختبار الصاروخ.وأكملت شركة سبيس إكس العديد من اختبارات الطيران على ارتفاعات عالية باستخدام نماذج المركبة الفضائية، كانت تنتهي بتدمير النموذج، باستثناء الاختبار الأخير الذي جرى في مايو عام 2021.وصممت ستارشيب خصيصا للرحلات المأهولة إلى المريخ، لكن خطوتها الرئيسية التالية هي الوصول إلى الفضاء السحيق. وبينما كان من المتوقع بلوغ هذا الإنجاز العام الماضي، فقد تأخر تقدم التطوير، كما أن اختبار الطيران المداري ينتظر الموافقة التنظيمية.ويحتاج صاروخ شركة سبيس إكس إلى ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية. إذ قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة “CNBC”، إن يوم 28 مارس لا يزال هو التاريخ المستهدف لاستكمال التقييم البيئي الرئيسي.