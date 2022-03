الجزء الجديد من لعبة The Witcher قيد التطوير!

The Witcher The Witcher

أعلن المطور البولندي CD Projekt Red منذ دقائق، أنه يعمل على لعبة The Witcher جديدة تمامًا، والتي “ستُطلق وتُشكل ملحمةً جديدةً في عصر السلسلة”، وأول عنوان رئيسي جديد في السلسلة منذ إصدار The Witcher 3: Wild Hunt منذ عام 2015.



ومع ذلك، فإن أكبر الأخبار ليس عن كون لعبة The Witcher الجديدة قيد التطوير، الأخبار الأكبر هي أن لعبة The Witcher القادمة ستشهد تحول CD Projekt Red من محرك REDengine الموجود داخل الشركة – والذي استخدمته الشركة لأكثر من عقد – إلى Unreal Engine 5، كجزء من شراكات استراتيجية متعددة خلال العام بين CDPR وإيبك جيمز – Epic Games.



على الرغم من هذه الشراكة، فإن لعبة The Witcher التالية لن تكون حصرية لمتجر إيبك جيمز، وستواصل CDPR استخدام REDengine لبعض المشاريع الحالية، مثل توسعات Cyberpunk 2077 القادمة أيضًا.

قد يعجبك أيضا...

بعيدا عن ذلك، يشير المطور CDPR إلى أنه لا مزيد من التفاصيل حول الإطار الزمني للتطوير، أو تاريخ الإصدار ليتم توفيرها في هذا الوقت حول العنوان الجديد. ومع ذلك، نظرًا لطول فترات تطوير ألعاب CD Projekt Red، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نحصل على مزيد من المعلومات.يبدو من عدم إعلان المطور البولندي عن الإطار الزمني للتطوير أو تاريخٍ مبدئيٍ للإصدار، أنه قد تعلم من الدرس الذي تلاقاه على أيد اللاعبين، بعد الإطلاق الكارثي للعبتهم الأكبر Cyberpunk 2077، وها هو ذا يبدأ العمل في صمت، على أحد أكثر العنواين أهمية وترقبًا في عالم الألعاب.خذ فترة التطوير الطويلة للغاية لـ Cyberpunk 2077، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2012، وحصلت على مقطع دعائي في عام 2013، وتم تأجيله عدة مرات حتى ظهر لأول مرة في ديسمبر 2020. وحتى ذلك الحين، كان الإصدار مليئًا بالمشكلات والأخطاء التي لا تزال CD Projekt Red تعمل على إصلاحها لأكثر من عام كامل بعد الإصدار.ومع ذلك، فإن الأخبار عن الجزء الجديد من The Witcher مثيرة، حتى لو كانت التفاصيل ضئيلة عنها. لا يزال يُنظر إلى Witcher 3 على أنها أحد أفضل ألعاب تقمص الأدوار مع عالم مفتوح في تاريخ العاب الفيديو على الإطلاق