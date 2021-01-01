تعرف عليها : تطبيق صور جوجل يحصل على مزايا جديدة..



جوجل جوجل

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، يجلب تحديث تطبيق صور جوجل تخطيط جديد لعلامة تبويب المكتبة الحالية في تطبيق الصور، لإضافة مزيج من الألبومات والمفضلات والمجلدات لتسهيل العثور على ما تبحث عنه، ويقوم تحديث التخطيط لإظهار شبكة (أو قائمة) يمكنك فرزها أو تصفيتها بسرعة حسب الفئة.تعمل شركة جوجل Google، على إضافة بعض التغييرات لتطبيق الصور الخاص بها Google Photos، مما يسهل على العثور على الصور والألبومات عند البحث عنها.

ويحصل تطبيق الصور على ميزة رائعة مخصصة لاستيراد الصور من مواقع خارج النظام الأساسي، مما سيتيح لك إضافة صور من خدمات تخزين الصور الأخرى، وتحميل الصور مباشرة من الكاميرا، بالإضافة إلى رقمنة الصور المادية والأفلام، حتي يكون من السهل العثور على ما تحتاجه.



ميزات جديدة تصل تطبيق صور جوجل على أندرويد وآيفون

وفي الوقت نفسه، ستحتوي علامة التبويب بتطبيق صور جوجل ميزة مشاركة الصور الآن على أقسام مخصصة لمشاركة الشركاء والألبومات المشتركة والمحادثات، وتقول جوجل إن التغييرات التي تم إجراؤها على علامة تبويب المشاركة ستظهر على تطبيق الصور الخاص بنظام التشغيل أندرويد هذا الأسبوع وستكون متاحة قريبا على iOS.

وبالإضافة إلى “مجموعة من الاقتراحات السياقية” على نظام التشغيل أندرويد والتي ستتيح إمكانية كتابة نص أو اقتصاصه أو البحث عنه أو نسخه من لقطة شاشة.

تطبيق صور جوجلوكما تضيف جوجل اختصارا خاصا في الجزء العلوي من شبكة الصور الرئيسية الخاصة بـ”صور جوجل” والذي يأخذك مباشرة إلى لقطات الشاشة مع استبعادها من عملية النسخ الاحتياطي الخاصة بالخدمة، ويؤدي هذا إلى إبقاء لقطات الشاشة منفصلة عن جميع ذكرياتك الأخرى.