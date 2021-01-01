عروض رمضانية من شاومي خاصة على 4 منتجات مختارة



شاومي شاومي

ووفقا للصفحة الرسمية لمتجر شاومي الإلكتروني mistore على الإنترنت، سيتمكن العملاء بالمملكة العربية السعودية من الحصول على أفضل منتجات الشركة الصينية بمميزات مذهلة وأسعار مقبولة ضمن عرضا ترويجيا خاصا بمناسبة شهر رمضان المبارك.تقدم شركة شاومي، عروضا ترويجية خاصة لشهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية، تتضمن تخفيضات هائلة على بعض منتجاتها شملت أجهزة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي AIoT.



1. تلفاز شاومي Mi TV Q1 بقياس 75 بوصة:

يمتاز تلفاز شاومي Mi TV Q1، بشاشة من نوع QLED فائقة الجودة، بقياس 75 بوصة ونسبة تباين 10000:1 مع تغطية كاملة لنطاق الألوان NTSC، ويدعم عرض المحتوي بتقنية HDR10 + و Dolby Vision، يتميز التلفاز بعرض قيم اللون الأسود كما يمكن إعتام إضاءة الخلفية في 192 منطقة في الشاشة من نظام التعتيم المحلي الديناميكي الكامل الذي يُترجم إلى الأسود الداكن والأبيض الأكثر إشراقا.



وشملت منتجات شاومي التي ستشهد خصومات متنوعة ضمن العرض الرمضاني للشركة في السعويدة، الأجهزة التالية:

ويأتي تلفاز شاومي Mi TV Q1 الذكي في جسم معدني متين مع مكبرات صوت ستيريو فائقة بقوة 30 وات، تدعم تقنية الصوت Dolby Audio، وDTS HD ، للاستمتاع بصوت فائق النقاء.

ويدعم تلفاز شاومي Mi TV Q1، معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة وضوح فائقة 4K، وزمن وصل منخفض من خلال منافذ HDMI 2.1، وهو مثالي لأحدث وحدات التحكم في الألعاب، ويأتي الجهاز بزاوية عرض كبيرة تبلغ 178 درجة تحافظ على دقة الألوان بغض النظر عن المكان.

تلفاز شاومي Mi TV Q1 بقياس 75 بوصة2. تلفاز شاومي Mi TV P1 بقياس 55 بوصة:

يمتاز تلفاز شاومي Mi TV P1، بتصميم خالٍ من الحواف بقياس 55 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد، مما يتيح للمستخدم الوصول إلى عدد كبير من التطبيقات والألعاب مباشرة على الشاشة، ويوفر الجهاز دقة العرض 4K والتي تدعم 1.07 مليار لون وتغطي 85? من معيار NTSC، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، يوفر ويدعم تقنية HDR10+ و Dolby Vision وصوتا فائق الوضوح بفضل تقنية Dolby Audio و DTS-HD، ويحتوي تلفاز شاومي P1 على قوة مساعد جوجل من خلال التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، ويتوفر التلفاز الذكي مقابل سعر 1649 ريال سعودي.

ويوفر تلفاز شاومي Mi TV Q1 منفذ HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة التحكم بالألعاب مثل بلاي ستيشن 5 أو إكس بوكس Series X، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد TV مع معالج ميدياتيك MT9611، ويقدم دعما للمساعد الصوتي جوجل حيث سيمكنك ميكروفون مدمج بالتلفاز بتحكم صوتي بعيد المدى بطول 3 أمتار للتحكم في التلفاز الذكي دون الحاجة للريموت كنترول، ويتوفر الجهاز في عرض رمضان مقابل سعر 5499 ريال سعودي.

وتمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite، بأكثر من 100 وضع للياقة البدنية مدعومة بـ 17 وضعا احترافيا، بما في اليوغا والسباحة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية لتتبع اللياقة مع تصميم صغير وخفيف الوزن ويصل عمر البطارية إلى 10 أيام من العمل، ويبلغ السعر الترويجي لرمضان 249 ريال سعودي.

تلفاز شاومي Mi TV Q1 بقياس 75 بوصة3. ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite:

تمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite بشاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 1.55 بوصة، وتحتوي الساعة على مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 3وسيبدأ عرض رمضان الترويجي الخاص بشركة شاومي في الممملكة العربية السعودية، من 23 مارس حتى 4 أبريل 2022، ويشمل العرض سكوتر Mi Electric Scooter 3 مقابل سعر 1999 ريال سعودي، وسكوتر Mi Electric Scooter Pro2 مقابل سعر 2399 ريال سعودي، وتتوفر عبر المتجر الإلكتروني mistore في المملكة العربية السعودية.

ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite4. سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 3:

تقدم سماعة الأذن Redmi Buds 3 تصميم مريح ويلاءم الأذن، يمكنها اكتشاف لحظة اخراجها من الأذن والقيام بإيقاف الموسيقى مؤقتا واستئنافها تلقائيا عند إعادتها، وتعمل بمعالج كوالكوم QCC3040، تدعم ميزة منع الضوضاء لتقدم جودة صوت فائقة الوضوح، يوفر شحن 10 دقائق الى 90 دقيقة من التشغيل دون انقطاع، ويمتد عمر البطارية إلى 20 ساعة عند إقرانها بعلبة الشحن، وتتوفر السماعة مقابل سعر 169 ريال سعودي.