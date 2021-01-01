في هذا الموعد جوجل تغلق تطبيق Play Movies لصالح Google TV



Google TV Google TV

وبحسب ما ذكره موقع “9to5google”، كانت شركة جوجل قد أطلقت خدمة الفيديو حسب الطلب Play Movies & TV، خلال عام 2011، وهو بمثابة سوق ومكتبة للأفلام الرقمية والبرامج التلفزيونية، مشابهة لخدمة iTunes و Vudu و Amazon Video.أعلنت شركة جوجل Google فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أن شراء المحتوى على Play Movies & TV لن يكون مدعوما في متجر تطبيقات أندرويد بلاي.

وستغلق جوجل علامتها التجارية Play Movies & TV ووظائفها على متجر “بلاي” على نظام التشغيل أندرويد، وسيحل محله تطبيق Google TV باعتباره خدمة البث المثبتة مسبقا على جميع أجهزة أندرويد القادمة.



جوجل تغلق خدمة Play Movies & TV

وتوفر جوجل خدمة Play Movies & TV، لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، جنبا إلى جنب مع نظام Android TV الأساسي وأجهزة Chromecast من جوجل.

وكما سيتم نقل قوائم رغبات المستخدمين والتوصيات والجوانب الشخصية الأخرى في خدمة Play Movies & TV إلى تطبيق Google TV.

وستوقف جوجل تشغيل خدمة أفلام وتليفزيون Play بشكل رسمي عى أندرويد لصالح تطبيق Google TV بدءا من مايو القادم، وستقوم بتحويل إدارة المكتبات والمشتريات إلى تطبيق Google TV بالإضافة إلى نظام Google TV الأساسي على أجهزة مثل Chromecast وأجهزة التلفزيون من سوني و TCL.



ولا يقتصر عمل تطبيق Google TV على كونه واجهة بث رقمية للمحتوى المتدفق المدفوع على غرار Play Movies & TV، وبدلا من ذلك يربط التطبيق المستخدمين بجميع اشتراكات البث الخاصة بهم في موقع مركزي واحد، بالإضافة إلى عرض العروض المدفوعة.