في 31 مارس سيتم إطلاق ون بلس 10 برو عالميًا



ون بلس 10 برو ون بلس 10 برو

إذا كنت من منتظري إطلاق ون بلس 10 برو خارج الصين، فلم يتبقى لديك الكثير من الوقت للانتظار. أعلنت الشركة في تغريدة منذ قليل، أن أحدث هواتفها الذكية الرائدة ستطلق عالميًا في 31 مارس وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وبهذا يكون قد مر أكثر من ثلاثة أشهر بقليل منذ إطلاقه في الصين.



ليس هناك الكثير من التفاصيل الجديدة التي سيتم الكشف عنها حول الجهاز نفسه، وبالتالي فإن الأخبار الرئيسية في الحدث ستتمحور حول أسعار نسخ الهاتف وتاريخ إصداره في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند.



أعلنت ون بلس عن المواصفات الرئيسية لهاتفها الرائد ون بلس 10 برو في يناير، وذلك قبل إطلاقه في الصين فقط، ومنذ ذلك الحين قام المراجعون باستيراد الجهاز بأنفسهم، لإلقاء نظرة مبكرة على ما يقدمه، وهذا ما أثار بعض المخاوف المتعلقة بمتانة هذا الهاتف بعد مراجعة عنيفة من نوع ما.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف مدعوم بالمعالج الأقوى سنابدراجون 8 الجيل الأول من كوالكم، ويحتوي على شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة 1440 بكسل، وتبلغ أقصى معدلات التحديث عند 120 هرتز، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع سلكي بقوة 80 وات، وشحن لاسلكي بقوة 50 وات.يوجد حول الهاتف ثلاث كاميرات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، وماكرو بدقة 8 ميجابكسل. سيسمح لك وضع RAW Plus الجديد بالتقاط صور إحترافية، مع الحفاظ على فوائد التصوير الحاسوبي. تقع مهمة الصور الذاتية والمحادثات المصورة على عاتق الكاميرا القادمة كـ ثقبٍ في أعلى يسار الشاشة، بدقة 32 ميجابيكسل.أما إذا كنت من أولئك المنتظرين ومتوقعين الإعلان عن ون بلس 10 جنبًا إلى جنب مع ون بلس 10 برو، فقد تشعر بخيبة أمل. حيث أخبر الرئيس التنفيذي للشركة الصينية Pete Lau مؤخرًا أن شركته لن تعلن عن إصدار أرخص من برو، كما حصل مع أجهزتها الرئيسية السابقة ون بلس 7، وون بلس 8.