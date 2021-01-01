في 31 مارس سيتم إطلاق ون بلس 10 برو عالميًا

إذا كنت من منتظري إطلاق ون بلس 10 برو خارج الصين، فلم يتبقى لديك الكثير من الوقت للانتظار. أعلنت الشركة في تغريدة منذ قليل، أن أحدث هواتفها الذكية الرائدة ستطلق عالميًا في 31 مارس وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وبهذا يكون قد مر أكثر من ثلاثة أشهر بقليل منذ إطلاقه في الصين.
ليس هناك الكثير من التفاصيل الجديدة التي سيتم الكشف عنها حول الجهاز نفسه، وبالتالي فإن الأخبار الرئيسية في الحدث ستتمحور حول أسعار نسخ الهاتف وتاريخ إصداره في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند.
أعلنت ون بلس عن المواصفات الرئيسية لهاتفها الرائد ون بلس 10 برو في يناير، وذلك قبل إطلاقه في الصين فقط، ومنذ ذلك الحين قام المراجعون باستيراد الجهاز بأنفسهم، لإلقاء نظرة مبكرة على ما يقدمه، وهذا ما أثار بعض المخاوف المتعلقة بمتانة هذا الهاتف بعد مراجعة عنيفة من نوع ما.
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