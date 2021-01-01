الكشف عن حواسب وهواتف متطورة قابلة للطي قريبا من سامسونغ

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صورة الخبر: سامسونغ
سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات عن أجهزة محمولة متطورة من المتوقع أن تكشف عنها شركة سامسونغ قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ من المفترض أن تكشف قريبا عن حاسب محمول بمواصفات فريدة، وأبرز مافي هذا الحاسب هو أنه مجهز بشاشة كبيرة قابلة للطي تمتد على قسميه الداخليين، وعند طي هذا الجهاز يمكن استعمال القسم العلوي منه كشاشة عادية فيما يتحول قسمه السفلي إلى لوحة مفاتيح لمسية، أما عند فتح الهيكل على مصراعيه بزاوية 180 درجة فيتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت أيضا إلى أن سامسونغ تعمل على تطوير هاتف قابل للطي مجهز بشاشة مرنة بمقاس 7.6 بوصة (19.30) سم.

وسيحصل هذا الهاتف تبعا للتسريبات على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج +Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، كما سيجهز ببطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: روسيا اليوم

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