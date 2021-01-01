طرح هاتفها المتطور في الهند وأسواق عالمية أخرى من Realme

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بدأت Realme بطرح هاتفها الجديد GT 2 Pro الذي صمم ليكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الجديدة.



ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (163.2/74.7/8.2) ملم، وزنه 189 غ.



أما شاشته فجاءت من نوع LTPO2 AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 509 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين واقعية ممتازة للصور والفيديوهات، وحميت هذه الشاشة بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus المقاومة للصدمات والخدوش.

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ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+3) ميغابيكسل تضم عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.وجهزته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.