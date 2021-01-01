طرح هاتفها المتطور في الهند وأسواق عالمية أخرى من Realme

بدأت Realme بطرح هاتفها الجديد GT 2 Pro الذي صمم ليكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الجديدة.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (163.2/74.7/8.2) ملم، وزنه 189 غ.
أما شاشته فجاءت من نوع LTPO2 AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 509 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين واقعية ممتازة للصور والفيديوهات، وحميت هذه الشاشة بطبقة من Corning Gorilla Glass Victus المقاومة للصدمات والخدوش.
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