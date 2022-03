مواصفات و سعر هاتف Realme GT Neo3 مواصفات و سعر هاتف Realme GT Neo3

الآن، وبعد طول انتظار، أعلنت شركة ريلمي، عن الهاتف، Realme GT Neo3، بمواصفات رائعة للغاية، لم نراها من قبل، في أي، هاتف ذكي، حيث يضم، معالج Dimensity 8100، الأحدث من ميديا تيك، وشحنا سريعا، بقوة 150 واط، يمكنه شحن، البطارية بالكامل، في 12 دقيقة فقط، ونظام التشغيل الأحدث، أندرويد 12، مع واجهة، Realme UI 3.0، بالإضافة إلى، شاشة مميزة، تدعم محتوى HDR10+، ومعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وما يصل إلى، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها، في هذا المقال، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Realme GT Neo3.



مواصفات الهاتف

تم الإعلان عن، هذا الهاتف، مع شاشة AMOLED، حجمها 6.7 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها 120 هرتز، وتدعم HDR10+، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، كما أن، شاشة الهاتف، Realme GT Neo3، تحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بمستشعر حجمه، 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، والتي تدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم خاصية HDR، وخاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.



يحتوي هاتف Realme GT Neo3، على 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم المثبت البصري، OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية HDR، وpanorama، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بجانبها، فلاش LED ثنائي.

قد يعجبك أيضا...

يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 8100، المبني على، تقنية تصنيع، بدقة 5 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G610 MC6، بالإضافة إلى أن، Realme GT Neo3، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، Realme UI 3.0، ويتوفر بذاكرة داخلية، من نوع، UFS 3.1، وبسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، من نوع، LPDDR5، وبسعة 6 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.وبخصوص البطارية، فهذا الهاتف الجديد، من ريلمي، يتوفر بإصدارين، على مستوى البطارية، الإصدار العادي، regular version، يضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، (يتم شحنها، بالكامل خلال، 32 دقيقة فقط)، والإصدار المميز، 150W Version، يضم بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 150 واط.مميزات Realme GT Neo3معالج التشغيل، قوي جدا، وبغض النظر عن، أنه حديث، فهو من أقوى معالجات، الهواتف الذكية، على الإطلاق، ويتفوق عليها فقط، معالج Dimensity 9000، وSnapdragon 8 gen 1، وهذا يعني، أنه سيقدم، أداء غير مسبوق، من هاتف، بسعر مثل هذا.يتوفر مع، بطارية ضخمة، يمكن شحنها، بنسبة 100%، في 12 دقيقة فقط، وذلك بفضل، تقنية الشحن السريع، UltraDart، التي تأتي، بقوة 150 واط، ليكون بذلك، هو أول هاتف ذكي، يدعم شحنا سريعا، بهذه القوة.حجم الشاشة كبير، وجودتها عالية، ومعدل تحديثها، أقوى من المتوقع، وتقدم محتوى، بجودة HDR10+، وتدعم Always On Display، بالإضافة إلى أنها، تتميز بشريحة مخصصة، تعمل على، زيادة معدلات الإطارات، في الألعاب المطلوبة، وتقليل استهلاك الطاقة، لتجعلك تلعب، لأطول فترة ممكنة، والأهم من ذلك، هو أنها، محمية بزجاج قوي، من نوع Corning Gorilla Glass 5.الكاميرات الخلفية، للهاتف Realme GT Neo3، ممتازة جدا، والكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، Sony IMX766، الأحدث على الإطلاق، والذي يعد، بتجربة تصوير فائقة، مقارنة بالمنافسين، في هذه الفئة السعرية، كما أنه، يدعم تصوير فيديو، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.يصل بمجموعة كبيرة، من أحدث مميزات، ريلمي وجوجل، وذلك بسبب، قدومه بشكل مسبق، بنظام Android 12، وواجهة Realme UI 3.0.يدعم مستشعر بصمة، مدمجا في الشاشة، لفتح القفل، عن طريق، أصابع اليد، ويدعم مستشعر Face Unlock، لفتح القفل، عن طريق الوجه، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.يدعم تركيب، شريحتي اتصال، من الجيل الخامس 5G، في وضع الاستعداد.يتوفر بأبعاد جيدة، تتمثل في، ارتفاع يبلغ، 163.3 ملم، وعرض يبلغ، 75.6 ملم، وسمك متوسط، يبلغ 8.3 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 188 جراما.يدعم مكبرات الصوت، من نوع ستريو، ويدعم Bluetooth 5.2، مع دعم، خاصية NFC.Realme GT Neo3، يصل مع، ذاكرة عشوائية، كبيرة جدا، وتصل إلى، 12 جيجا رام، ويمكن زيادتها، حتى 18 جيجا رام، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين.سيتوفر للشراء، في الأسواق، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والأزرق، والفضي.عيوب الهاتفالكاميرا الأمامية، ليست الأفضل، في هذه الفئة السعرية، حيث إن، دقتها ضعيفة، وجودة تصوير الفيديوهات، أقل من المنافسين، ولكن حجم المستشعر الكبير، يجعلنا نتفاءل، بالتقاط صور، عالية الجودة.لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن هناك، إصدار تخزين، من الهاتف، Realme GT Neo3، بسعة 256 جيجا بايت.يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وهذا يعني، أنك ستحتاج إلى، شراء سماعات أذن لاسلكية.لا يدعم، أي تصنيف، لمقاومة الماء والغبار، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.هذا الهاتف، لا يدعم، لمبة إشعارات، ولكن يمكن تعويضها، بخاصية Always On Display.سعر الهاتف Realme GT Neo3سعر الهاتف Realme GT Neo3، يبدأ من، 314 دولارا أمريكيا، للإصدار العادي، الذي يدعم، شحنا سريعا، بقوة 80 واط، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.وسعره يبلغ حوالي، 360 دولارا، للإصدار العادي، الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 406 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.أما بالنسبة، للإصدار المميز، 150W Version، فسيباع بسعر، يبلغ حوالي، 408 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.وسيباع بسعر، يصل إلى، 440 دولارا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت، مع العلم بأن، الهاتف Realme GT Neo3، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 30 مارس.