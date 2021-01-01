اختبار جوجل لمستشعرات الهواتف لاكتشاف أمراض القلب والعين

أعلنت شركة جوجل عن أحدث خطط لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها، قائلة إنها ستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل.
وقال جريج كورادو، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في شركة جوجل المملوكة لعملاق التكنولوجيا ألفابت، إن الشركة تجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه على الصدر. وقال إن القراءات يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن اضطرابات صمامات القلب.
وقال كورادو "الأمر لن يكون بدقة التشخيص الطبي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك خطر آخذ في التفاقم".
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