كيف تفعل ذلك؟ أودي تريد حماية البحار من تلوث البلاستيك،

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ليست انبعاثات الكربون هي الشيء الوحيد الذي تخلفه السيارات في الهواء والبيئة، هناك أيضاً تلك انبعاثات التي تنتج من الإطارات ومن الطريق بشكل مستمر اثناء سير السيارات.



تشير الدراسات التقديرية إلى أن نحو 110,000 طن متري من جزيئات تآكل الطرق كل عام في ألمانيا وحدها تستقر في الشوارع على شكل مواد بلاستيكية دقيقة الحجم للغاية، وعندما يسقط المطر تذهب مع المياه عبر نظام الصرف الصحي وتستقر في النهاية في المحيط. يسبب ذلك مشاكل بيئية كبيرة للمخلوقات البحرية.



لحل تلك المشكلة تعمل أودي مع الجامعة التقنية في برلين لتطوير مرشحات مياه جديدة للمناطق الحضرية. وتختبر الشركة حالياً المرشحات التي تحبس المواد البلاستيكية الدقيقة على مستوى الشارع، وعلى مستوى نظام صرف مياه الأمطار، وحتى على مستوى شبكة المجاري الأساسية. وتلتقط تلك المرشحات المواد البلاستيكية الدقيقة قبل أن ينتهي بها الأمر إلى الإضرار بالنظم البيئي.

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الهدف هو جعل المرشحات تعمل لمدة عام دون صيانة أو تنظيف. قال روديجر ريكناجيل، مدير مؤسسة أودي البيئية “هدفنا هو اتخاذ إجراءات وقائية حيثما كان ذلك ممكناً للحماية بأكبر قدر ممكن من وصول البلاستيك الدقيق إلى البيئة”.