بعد ارتفاع الدولار..زيادات جديدة في أسعار سيارات «إم جي HS». تعرف على التفاصيل

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صورة الخبر: إم جي HS
إم جي HS

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «إم جي HS» بقيمة بلغت 48 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الأولى «Baseline» إلى 479 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 431 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات «إم جي HS» الفئة الثانية «Luxury» إلى 484 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 436 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الثالثة «LFC Edition» إلى 489 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 441 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

يذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت على مدار اليومين الماضيين موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى نحو 18.3 جنيهًا في بعض البنوك المصرفية.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الأثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب، – كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

المصدر: جريده المال

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