مازيراتي تطلق «جريكل» بطلاء يشبه التآكل المعدني لكوكب المريخ..



مازيراتي مازيراتي

تم إطلاق أحدث وأصغر كروس أوفر من مازيراتي، مثل باقي السيارات من مودينا بإيطاليا، فإن «جريكل» هي جزء من برنامج «فووريسيري» من مازيراتي، بحيث يتوفر للعملاء الأثرياء الحصول على سيارة فريدة من نوعها.



وبحسب motor1، حرص برنامج «فووريسيري» من مازيراتي، على أن تحصل هذه السيارة الفريدة من نوعها على طلاء «جريكل» الفريد، وهو طلاء معدني محكم خاص مستوحى من الغبار المعدني والتآكل المعدني لكوكب المريخ، ما يؤدي إلى ظهور تأثير معدني منصهر.



كما حصلت على مجموعة خاصة من عجلات «Vortex»، ويكتمل التصميم الخارجي لشعار «ترايدنت» الموجود على العمود «C”، فيما يشبه التصميم الداخلي لـ «جريكل» إلى حد كبير الإصدار العادي، بما في ذلك الشاشة الضخمة مقاس 12.3 بوصة في وسط لوحة القيادة.

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لكن ما يختلف هو المقاعد المستوحاة من التيارات الكهربائية على المريخ مع بدلات رواد الفضاء، والمخطط النجمي على فتحة السقف البانورامية.وبحسب مازيراتي، تضمنت تقنية التنجيد المستخدمة في صناعة المقاعد عمليات متعددة، بما في ذلك الليزر المستعرض مع دعم ملحوم متعدد الألوان متباين، وشريط لاصق، وطلاء سيليكون، وبعض النقوش، بينما لم تكشف مازيراتي عن سعر مهمة «جريكل»، على الرغم من أن سعرها العادي في الولايات المتحدة يبدأ من 63500 دولار.