(تفاصيل) : كلاهما يمثلان عُشر صادرات المصنع.. «سوزوكي» توقف تصدير سياراتها لروسيا وأوكرانيا



سوزوكي سوزوكي

أعلنت شركة «سوزوكي» اليابانية وتحديدًا فرعها الواقع في دولة المجر الأوروبية أنها أوقفت تصدير السيارات إلى روسيا وأوكرانيا.



وبتلك الطريقة أنضمت بموقفها إلى شركات السيارات التي علّقت تعاملاتها بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، ووفقًا للموقع الإخباري المتخصص في السيارات «motor1»، فأن تلك الخطوة «أول علامة على تأثير اقتصادي أوسع للصراع الحالي»، كما أن الصراع ليس له أي تأثير على إنتاج «سوزوكي» بالمجر.



وقالت المتحدثة باسم الشركة وهي «زسوزانا بونار»: «ليس لشركتنا موردون مباشرون من الدرجة الأولى في المناطق المتضررة.. ومع ذلك، نحن نراقب باستمرار سلسلة التوريد بأكملها».

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وأضافت أن النقص العالمي في الرقائق لا يزال يمثل أكبر مشكلة في إنتاج «Suzuki Hungary»، فيما يساهم ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف عملة البلاد في زيادة العقبات التي تواجهها «سوزوكي» بالمجر.تصدر «سوزوكي» المجر 10000 سيارة سنويًا إلى كل من روسيا وأوكرانيا، من أجل تعويض العجز الناجم عن تعليق التصدير، تخطط «سوزوكي» لتحويل الطلبات المتأثرة إلى أسواق أخرى.في عام 2020، باعت «سوزوكي» بالمجر ما يقرب من 120 ألف سيارة في عام 2020، تم بيع حوالي 100 ألف منها للأسواق الخارجية، مما يعني أن روسيا وأوكرانيا تساهمان في حوالي عُشر صادرات المصنع.يذكر أن العديد من شركات السيارات العالمية، اتخذت إجراءات حاسمة تجاه الهجوم العسكري الروسي، الأيام الماضية وحتى وقتنا الحالي، محاولين تقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا.حيث أوقفت الشركات عمليات التسليم إلى روسيا، بينما اضطر آخرون إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار من الموردين المقيمين في أوكرانيا.وتعتبر روسيا هي ثامن أكبر سوق للسيارات في العالم، وتم بيع حوالي 1،666،780 سيارة في البلاد العام الماضي، أكثر من كندا أو فرنسا أو المملكة المتحدة، وفقًا للموقع الإخباري المتخصص في السيارات «autocar».ويشير الموقع الإخباري إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من المشكلات الناشئة عن سلاسل التوريد المتأثرة في الأسابيع المقبلة. خلال ذلك، التزمت شركات مثل «Ford» و«Skoda» بدعم العمال الأوكرانيين المتضررين من الهجوم العسكري.ومن بين تلك الشركات المقاطعة، «BMW» إذ قال متحدث باسم شركة السيارات الألمانية لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء الماضي، إن الشركة «ستوقف إنتاجنا المحلي وتصديرنا للسوق الروسي حتى إشعار آخر» وقال إن شركة صناعة السيارات «تدين العدوان على أوكرانيا».كما أعلنت شركة السيارات البريطانية «Jaguar Land Rover» إنها أوقفت مؤقتًا تسليم سياراتها إلى روسيا بسبب «التحديات التجارية».وأوضح متحدث باسم «JLR» في بيان: «إن السياق العالمي الحالي يعرضنا أيضًا لتحديات تجارية، لذا فإننا نوقف تسليم المركبات إلى السوق الروسية مؤقتًا ونراقب الوضع باستمرار». يذكرأنه ليس لدى «JLR» أي مواقع تصنيع في روسيا أو أوكرانيا.فيما لفتت شركة السيارات السويدية «فولفو» التي تتخذ من السويد مقرًا لها إلى أنها ستتوقف عن تسليم السيارات إلى روسيا حتى إشعار آخر.كما قالت شركة صناعة السيارات «ميتسوبيشي موتورز» اليابانية، الثلاثاء الماضي، إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا، إذ قد تتسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في اضطرابات بسلسلة الإمداد. وقررت «جنرال موتورز» الأميركية أيضا وقف شحناتها إلى روسيا وهي تصدر 3000 مركبة إلى موسكو سنويًا.كذلك أوقفت «Daimler» القابضة للشاحنات عملياتها في روسيا حتى إشعار آخر وستعيد التفكير بعلاقاتها في موسكو.على الجانب الثاني، أعلنت شركة السيارات البريطانية «أستون مارتن» أنها ستوقف مبيعات السيارات إلى روسيا وذلك بعد الهجوم العسكري لأوكرانيا، وقالت شركة السيارات أستون مارتن في بيان لها: «بصفتها علامة تجارية عالمية تصدر المنتجات إلى كل من أوكرانيا وروسيا، تراقب أستون مارتن عن كثب الوضع الحالي في أوكرانيا».وتابع: «شاغلنا الأساسي هو سلامة ورفاهية شركائنا وعملائنا في كييف وعائلاتهم، ونبقى على اتصال وثيق مع وكيلنا المحلي في هذا الوقت الصعب.. نظرًا للتأثير التشغيلي للعقوبات الأخيرة، توقف أستون مارتن مؤقتًا مبيعات وشحن المركبات إلى روسيا».وقررت شركة السيارات اليابانية «هوندا» أنها ستوقف تصدير السيارات والدراجات النارية إلى روسيا، وبدأت بتنفيذ خطتها أمس، الشركة اليابانية ليس لديها أي مصانع في البلاد، لكن متحدثًا باسم «رويترز» قال إن التحديات مع شحن المركبات وكذلك سداد المدفوعات هي السبب.بالعودة إلى عام 2020، أعلنت هوندا أنها ستتوقف عن بيع السيارات الجديدة في روسيا بحلول عام 2022، فقد باعت 1836 سيارة فقط هناك في عام 2019 و1406 في عام 2020.ووفقًا للموقع الإخباري «autocar» فأن شركة «مرسيدس بنز» الألمانية، أعلنت أنها ستتبرع بمليون يورو أي 833690 جنيه إسترليني لدعم المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.قال الرئيس التنفيذي Ola K?llenius: «كإجراء طارئ فوري، نتبرع بمليون يورو إلى Deutsches Rotes Kreuz eV (الصليب الأحمر) لمساعدتهم لأوكرانيا».وبخصوص شركة السيارات «رينو» الفرنسية، تراجعت أسهمها بنسبة 6.4?، يوم الاثنين الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتمتلك الشركة الفرنسية الشركة المصنعة «Avtovaz» الروسية، التي علقت خطوط التجميع ليوم واحد في منشأة «Togliatti»، بسبب نقص في الأجزاء، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكانت رينو قد أغلقت مصنعها في موسكو في السابق بسبب مشاكل في الإمداد.أدانت شركة «تورسوس» المصنعة للشاحنات في سلوفاكيا، الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا، حيث تمتلك منشآت ومكاتب في أوكرانيا، وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «نتلقى مكالمات ورسائل متعددة من جميع أنحاء العالم تسأل عن أداء فريق Torsus Kyiv في هذه الأيام الرهيبة وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي دعم».تابعت: «نحن على اتصال دائم بفريق كييف، موظفونا وعائلاتهم في أمان، نوصيهم بشدة باستخدام جميع التحذيرات على النحو الموصى به من قبل الحكومة الأوكرانية، من فضلك لا تترك الملاجئ حتى تصبح آمنة».كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «Stellantis» الهولندية، كارلوس تافاريس، إن أي قرار بشأن كيفية تغيير الشركة لعملياتها في روسيا «يعتمد إلى حد كبير على ما سيقرره السياسيون». قال «تافاريس»: «نتوقع أن نكون شركة ملتزمة. نحن نلتزم بالقواعد والقوانين واللوائح في وقت السلم ونلتزم بالعقوبات في زمن الحرب».في الأسبوع الماضي، شكلت الشركة الهولندية فريق عمل لمراقبة 71 موظفًا أوكرانيًا، ولديها الآن خيار آخر على وجه التحديد «لترجمة هذه العقوبات، التي يتم تحديدها كل ساعة، إلى قرارات تجارية».وأضاف تافاريس: «من المهم أن نبقى مركزين على موظفينا. نحن نمثل في شركتنا 170 جنسية مختلفة، نحن أكثر شركات السيارات تنوعًا في العالم».فيما أفادت وكالة «رويترز» أن تويوتا اليابانية فقدت ما قيمته 13 ألف سيارة من إنتاجها في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف أحد مورديها من المكونات البلاستيكية والكهربائية. كما لم توجه الشركة اللوم إلى روسيا بشكل مباشر على الهجوم،أوقفت «فولكس فاجن» الإنتاج في اثنين من مصانعها للمركبات الكهربائية هذا الأسبوع، وسيتم تعليق الإنتاج في مصانع الشركة «Zwickau» و«Dresden» مؤقتًا، وستتبرع مجموعة «فولكس فاجن» بمليون يورو أي 833690 جنيه إسترليني لجمعية اللاجئين الخيرية «Unoflucht» لمساندة أوكرانيا.ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن في VW Group قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي في أوكرانيا.. قرر مجلس إدارة المجموعة أن المجموعة وعلاماتها التجارية ستتبرع بمليون يورو لشريكها الطويل الأمد Unoflucht». وقالت: «تنظر مجموعة فولكس فاجن إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا بقلق وفزع كبيرين».وأضافت أنها تأمل في «وقف سريع» للأعمال العدائية: «نحن مقتنعون بأن الحل المستدام للنزاع لا يمكن أن يتم إلا على أساس القانون الدولي، أفكارنا مع كل الناس في الموقع، سلامة ونزاهة الجميع، بما في ذلك موظفينا، على رأس أولوياتنا».ستتوقف بورش عن الإنتاج في مصنعها في لايبزيغ بألمانيا حتى نهاية الأسبوع المقبل بعد الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا، في غضون ذلك، سيستمر الإنتاج في منشأة «Zuffenhausen» التابعة للشركة.كذلك أصدرت «سكودا» بيانًا بشأن الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا، وستتبرع الشركة التشيكية، التي يعمل بها حوالي 600 موظف في البلاد وتنتج السيارات هناك في «سولومونوفو» بحوالي 400 ألف يورو أي 333،390 جنيهًا إسترلينيًا لجمعية «People in Need» الخيرية لمساعدة أوكرانيا.كما صرحت أنها ستدعم أي عامل أوكراني «لبناء حياة آمنة في جمهورية التشيك»، والمساعدة في طلبات التأشيرة والإقامة ودورات اللغة والتوظيف والتعليم.قالت «سكودا»: «الإنسان هو أحد قيم العلامة التجارية لشركتنا». وتابعت: «الآن من المهم أكثر من أي وقت مضى وضع هذه القيمة موضع التنفيذ.. انضم إلينا في تقديم مساهمة ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا.تضطر س«كودا» أيضًا إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الإمدادات الناجم عن الهجوم العسكري، مما دفعها إلى الحد من إنتاج «Enyaq electric SUV».قالت الشركة: «نظرًا للوضع الحالي في أوكرانيا، تواجه Skoda Auto نقصًا حادًا في الإمدادات من قطع الغيار من العديد من الموردين المحليين الذين يؤثرون على بعض موديلاتنا. وهذا هو السبب في أننا سنحد من إنتاج Enyaq. آي في من هذا الأسبوع فصاعدًا».تتكون سلسلة التوريد الخاصة بشركة «Skoda» من العديد من الموردين الموجودين في غرب أوكرانيا. كما أن لديها مصنعان في روسيا لا يزالان قيد التشغيل. ومن المتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات لديها.وقالت الشركة: «استراتيجية المبيعات في روسيا وأوكرانيا تخضع حاليًا لمناقشات مكثفة، ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات في كل من أوكرانيا وروسيا في ضوء التطورات الأخيرة». كانت روسيا ثاني أكبر سوق لـ«سكودا» في عام 2021، حيث استلمت حوالي 90 ألف سيارة.على الجانب الثاني، أوقفت «هيونداي» الكورية الجنوبية الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج في روسيا لمدة خمسة أيام، بسبب نقص أشباه الموصلات، حسب الموقع الإخباري «autocar»، وقال مسؤول «المصنع سيغلق مؤقتا بسبب تعطل الإمدادات بسبب نقص في أشباه الموصلات». واستطردت الشركة الكورية قائلة إن القرار «لا علاقة له بروسيا وأوكرانيا».