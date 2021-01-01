هوندا تكشف عن هوندا e:Ny1 الكهربائية الاختبارية

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صورة الخبر: هوندا e:Ny1
هوندا e:Ny1

كشفت هوندا عن سيارة كهربائية اختبارية جديدة باسم e:Ny1، والتي تلمح لسيارة إنتاجية مستقبلية.

تأتي e:Ny1 الاختبارية على قاعدة عجلات مطورة من هوندا e، وقال كاتسوهيسا أوكودا، رئيس هوندا أوروبا خلال عرض السيارة التقديمي “ستطرح هذه الـ SUV الجديدة من الفئة B في السوق في عام 2023، وستكون في قلب مجموعة منتجات هوندا المستقبلية”. وأضاف “من خلال تقديم مزيج فريد من الديناميكيات والتكنولوجيا والتصميم الذي تشتهر به هوندا، ستوفر السيارة خياراً رائعاً للعائلات التي تبحث عن أول سيارة كهربائية”. وللأسف، لم تعلن هوندا عن أي مواصفات فنية لسيارتها e:Ny1،

من ناحية أخرى تخطط الشركة لسيارة أصغر بمحركات هجينة، صرح توم جاردينر نائب رئيس هوندا أوروبا “في عام 2023 ستقوم هوندا بتوسيع نطاق توافر تكنولوجيا e:HEV الهجينة الكاملة الخاصة بنا مع إطلاق سيارة SUV جديدة بالكامل من الفئة C”. وأضاف “تجلس جنباً إلى جنب مع HR-V و CR-V الحاليين من هوندا و e:NY1 الجديدة كلياً، ستوفر هذه السيارة خياراً مقنعاً للعملاء الذين يبحثون عن خيار رياضي وديناميكي هجين”.

المصدر: سعودى شفت

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