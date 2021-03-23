خلال أسبوع 163.5 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.6%، والعرب على 10.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 734.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 163.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 72.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.8%، وسجل العرب 9.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5426.7 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 804.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.16% ليغلق عند مستوى 11709.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 1995.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.10% ليغلق عند مستوى 3022.23 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.83% ليغلق عند مستوى 14198.45 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 5.28% ليغلق عند مستوى 4701.50 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 54.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.2 مليار جنيه إلى 448.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 121.7 مليار جنيه إلى 133 مليار جنيه بنسبة نمو 9.3%.



كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 535.8 مليار جنيه إلى 581.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.