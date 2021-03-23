رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد قد يتضمن مكونا تمويليا تطلبه مصر حال الحاجة إليه.."تمويل وقائي"

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ،اليوم الخميس، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتضمن مكونا تمويليا تطلبه مصر حال الحاجة إليه.



وكشف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى فى افتتاح معرض أهلا رمضان، عن بدء مشاورات لعمل برنامج جديد مع الصندوق ، معلقا بالقول: «في ظل الظروف العالمية دايما من مصلحتنا يكون هناك برنامج وتعاون مع الصندوق..طلبنا من الصندوق احتمال يكون فيه مكون تمويلي نطلبه اذا احتجنا تمويل اضافى».



وكانت شبكة سي ان بي سي عربية، قد قالت أمس أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على دعم جديد لتطبيق برنامج اقتصادي شامل.

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وأوضحت سي ان بي سي، أن فريق صندوق النقد الدولي يعمل عن قرب مع السلطات المختصة للإعداد بشأن المناقشات الخاصة بالبرنامج.وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.