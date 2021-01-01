14.8 مليون دولار تعويضات لأصحاب آيفون بسبب «iCloud»

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من المقرر أن تدفع شركة أبل الأمريكية تعويضات ضخمة قدرها 14.8 مليون دولار لمجموعة من مستخدمي iCloud على أجهزة أيفون، إذ اتُهمت شركة التكنولوجيا بخرق «العقد المتعلق بخدمة iCloud التي تقدمها لمستخدميها».



ينص الاتهام على أن شركة آبل خرقت شروطها وأحكامها باستخدام خوادم خارجية لتخزين بيانات مستخدم iCloud، وكان من المفترض أن تخزن بالفعل هذه البيانات على خوادمها الخاصة بما يتماشى مع العقد الذي أبرمته، بحسب موقع «لاد بايبل».



على الرغم من أن الشركة الأمريكية تنفي ارتكاب أي مخالفات، إلا أن القائمين عليها اختاروا تسوية القضية لتجنب المحكمة، ومن المحتمل أن تكون هذه التعويضات لأشخاص مقيمين في الولايات المتحدة دفعوا مقابل iCloud خلال فترة زمنية محددة.

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من هم المستحقين للتعويضات؟وفقًا للتقارير، تشمل التسوية أي مقيم في الولايات المتحدة دفع مقابل اشتراك iCloud من 16 سبتمبر 2015 إلى 31 يناير 2016، ويجب إخطار المستخدمين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة قريبًا، إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدموه لاشتراكهم في iCloud لا يزال نشطًا.كيف ستدفع أبل التعويضات للمستحقين؟وذكرت الشركة الأمريكية: «قررنا التسوية مع أطراف الدعوى بمبلغ 14.8 مليون دولار، فإذا تلقيت إشعارًا بالبريد الإلكتروني من مسؤول التسوية المستقل بشأن الدعوى القضائية، فهذا يعني أنك قد تكون عضوًا في الدعوى الجماعية، وإذا كنت عضوًا في هذه المجموعة فلديك خيار استلام دفعة الفصل عن طريق تحويل ACH أو بشيك».يمكن للأفراد اختيار استلام الدفعة من خلال تحويل ACH أو بشيك بحلول 23 مايو من هذا العام، وإذا لم يتم اختيار أي من الخيارين، فقد يتم دفع المبلغ إلى الحساب الذي يدفع لـ iCloud.وتوضح أبل: «إذا قررت إلغاء الاشتراك في هذه التسوية، فستحتفظ بالحق في مقاضاة شركة أبل على نفقتك في دعوى قضائية منفصلة تتعلق بموضوع المطالبات التي تحلها هذه التسوية، ولكنك تتنازل عن الحق في الحصول على دفعة جماعية من هذه التسوية».