كوكب جديد خارجي يشبه «المشتري»: أصغر منه 3 مرات

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أعلن علماء الفلك بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، اكتشاف كوكب خارجي أطلق عليه اسم «TOI-3757 b»، مؤكدين أن حجم الكوكب الجديد يقترب من كوكب المشتري، الذي يعد أكبر كواكب مجرة درب التبانة، ولكن كتلة الكوكب الجديد تعد أقل 3 مرات منه، بحسب موقع روسيا اليوم.



كان العلماء اكشتفوا الكوكب بطريقة «ترانزيت»، والتي تكون عبارة عن البحث عن النجوم، غير الساطعة و التي ينخفض ??منحنى سطوعها بسبب مرور جسم كبير خلفها، وجرى تأكيد طبيعة الكوكب الموجود على النجم TOI-3757، وهو نجم ينتمي إلى الأقزام الحمراء.



تفاصيل الكوكب الجديد

وتحدث العلماء عن تفاصيل الكوكب الجديد TOI-3757 b، موضحين أن نصف قطر الكوكب أكبر من نصف قصر المشتري بنسبة 1.09 مرة، أما عن كتلته فهي تعادل حوالي 0.268 من كتلة المشتري، مما يعني أنه أصغر 3 مرات، وكثافته 0.27 جرام لكل سنتمتر مكعب، ولهذا السبب فإن الكوكب أقل كثافة، إذ يدور حول نجم النوع الطيفي M، كما يدور الكوكب حول النجم الأصلي مرة كل 3.44 يومًا، وذلك عبر مسافة تبلغ 0.038 وحدة فلكية، أما عن درجة حرارة توازن الكوكب، فتبلغ 759 كلفن.

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عمر الكوكب الجديدوالجدير بالذكر أن النجم الأم TOI-3757، يدور حوله الكوكب «TOI-3757 b»، على بعد حوالي 578 سنة ضوئية عن كوكب الأرض، ويقدر عمره بحوالي 7.1 مليار عام ودرجة حرارته الفعالة 3913 كلفن، ويعد الكوكب «TOI-3757 b»، أخف من الشمس بنسبة 37 %، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أقل نسبة معدنية، بين جميع الأقزام الحمراء.