مصنع يابانى يبتكر دراجة لإنتاج الجوارب الملونة..اعمل شرابك بنفسك واختار لونه..



مصنع يابانى مصنع يابانى

إذا لم تكن من محبي الخياطة، فإن صنع الجوارب ليس الهواية الأمتع بالتأكيد، ولكن المسئولين عن مصنع سوكى سوكس، الياباني، والموجود في محافظة نارا اليابانية، قد يغيروا لك هذه الفكرة تماما، حيث حولوا فكرة صناعة الجوارب، إلى فكرة "مثيرة" للجمهور، حيث تمكنوا من ابتكار أداة مبتكرة تجمع بين آلة حياكة جوارب ميكانيكية ودراجة للسماح لأى شخص تقريبًا بحياكة جواربه فقط عن طريق "الدواسة"، وقد حازت الدراجة على شهرة كبيرة، وسُميت، بـ "Charix" ، بين السائحين منذ افتتاحها في عام 2017.



كانت آلات خياطة الجوارب منتشرة في اليابان في التسعينيات، ولكن مع تلاشى الضجة حول الجوارب الفضفاضة، توقفت المصانع عن صنع الآلات وأصبحت من آثار حقبة ماضية، ومع ذلك، تمكن مصنع سوكس سوكى، من بث حياة جديدة فى هذه الآلات من خلال ربطها بالدراجات الثابتة والسماح لزوار المصنع بحياكة الجوارب الخاصة بهم، بأنفسهم، بحسب ما ذكر موقع" oddity central".



وقبل البدء في استخدام "الدواسة "، يختار زوار المصنع حجم الجوارب وكذلك ألوان الخيوط التي يريدون استخدامها، ويربط الموظفون المتخصصون الخيوط بالجهاز، وعند الانتهاء من التجهيزات، يأتى وقت التنفيذ، ويقال إن صنع زوج من الجوارب يستغرق حوالى 10 دقائق، وهو وقت ليس طويل وغير ممل، فبعد الانتهاء من" الدواسة"، يقوم الموظفون بخياطة أصابع القدم والضغط على الجوارب المحبوكة على الفور، حتى يتمكن الزبائن من الحصول على جواربهم جاهزة.

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مؤخراً، ارتفع الطلب على الجوارب المحبوكة بدواسات لدرجة أن الشركة أطلقت خياراً جديدًا للعملاء، فمع انتشار جائحة" كوفيد -19 "، والذى منع الناس من السفر، لم تتح الفرصة للكثيرين لزيارة المصنع وحياكة الجوارب الخاصة بهم، لذلك قررت الشركة أن تجعل أفراد تابعيهن إليها بتنفيذ "الطلبيات"، ويسمح المصنع للعملاء بتحديد حجم الجوارب الخاصة بهم و 3 ألوان للخيوط من إجمالى 36 لون.