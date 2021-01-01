اعرفى سعر "الباروكة" فى صالونات التجميل..بعد فاتورة الـ43 ألف جنيه..



الباروكة الباروكة

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لفاتورة من داخل أحد صالونات التجميل، والتي كان مدونا عليها مبلغ 43 ألف جنيه، ما تسبب في حدوث جدل بمواقع التواصل الاجتماعي، واحتوت الفاتورة على مورد خدود بسعر 2500 جنيه وتركيب شعر بالجرامات كان سعره 30 ألف جنيه، وفي حين أن سعر الشعر المستعار يبدأ من 200 جنيه، لذلك تواصل "اليوم السابع "مع مصفف الشعر، بولس رزق الل،ه والذى تحدث بالتفصيل عن أسعار الشعر المستعار والتي نستعرضها في هذا التقرير.



أنواع الإكستنشن



قال بولس رزق الله، في حديثه لـ "اليوم السابع":"الإكستنشن العادي بيكون عبارة عن شريحة عرضها 25 سم ووزنها بيكون أقل من 100 جرام وطولها 60 سم وسعر الجرام 20 جنيه والـ 100 جرام بـ 2000 جنيه والمعروف عن أغلى سعر شعر مستعار في مصر كان سعره 25 ألف جنيه ".



أسعار الدبل فيس:



وتابع:" "الدبل فيس" عبارة عن شرائح صغيرة عرضها 3 سم ووزنها في حدود 2 جرام متواجدة في "باكت" 20 خصلة سينجل وبتظهر وكأنها شعر طبيعى جداً، وسعرها بيتراوح مابين 1200لـ2500 على حسب".

قد يعجبك أيضا...

العناية بالشعر المستعار:وأضاف: "الشعر المستعار حتى لو مصنوع من خصلات طبيعية فهو مختلف تمامًا عن شعر الإنسان العادي لأن الشعر الطبيعى قابل للزيادة في حالة إنه تساقط يعوض مكانه لكن الشعر المستعار محتاج عناية شبه شهري غسيل وحمام كريم ويفضل فرده وعدم النوم للحفاظ عليه".