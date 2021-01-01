شرط واحد وغريب لامتلاكه.. منزل معروض للبيع مقابل «0» دولار..

صفقة غريبة أثارت الدهشة لسكان منطقة شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ عرض منزل قديم مكون من ثلاث غرف نوم للبيع بسعر «0» دولار، أي أنه مجاني، مقابل شرط غريب لمن يشتريه.
المنزل يجذب الجميع إليه، والصفقة أيضا تثير الدهشة، فإذا قررت شراء المنزل فلن يُسمح لك بالانتقال إليه، ولكن سيُطلب منك نقل المنزل الفعلي من مكان إقامته حاليًا، إذ يقع المنزل في قطعة أرض بمنطقة اسمها لينكولن بكانساس منذ عام 1910، بحسب موقع «لاد بايبل» البريطاني.
هل نقل المنزل ممكنا؟
يواجه هذا المنزل في الشارع المقابل مستشفى تمتلك الأرض الواقع عليها، ولذلك قررت «مؤسسة مستشفى مقاطعة لينكولن» التنازل عنه بدلا من هدمه بشرط.
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