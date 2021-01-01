شرط واحد وغريب لامتلاكه.. منزل معروض للبيع مقابل «0» دولار..



منزل معروض للبيع منزل معروض للبيع

صفقة غريبة أثارت الدهشة لسكان منطقة شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ عرض منزل قديم مكون من ثلاث غرف نوم للبيع بسعر «0» دولار، أي أنه مجاني، مقابل شرط غريب لمن يشتريه.



المنزل يجذب الجميع إليه، والصفقة أيضا تثير الدهشة، فإذا قررت شراء المنزل فلن يُسمح لك بالانتقال إليه، ولكن سيُطلب منك نقل المنزل الفعلي من مكان إقامته حاليًا، إذ يقع المنزل في قطعة أرض بمنطقة اسمها لينكولن بكانساس منذ عام 1910، بحسب موقع «لاد بايبل» البريطاني.



هل نقل المنزل ممكنا؟

يواجه هذا المنزل في الشارع المقابل مستشفى تمتلك الأرض الواقع عليها، ولذلك قررت «مؤسسة مستشفى مقاطعة لينكولن» التنازل عنه بدلا من هدمه بشرط.

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تنص القائمة الخاصة بالعقار البالغ 2023 قدمًا مربعًا والمكون من طابقين على ما يلي: «يحتوي المنزل بأكمله على مكونات خشبية رهيبة وأرضيات خشبية وزخارف مصنوعة من خشب البلوط والصنوبر في حالتها الأصلية، المنزل متين وكان مأهولًا حتى سنوات قليلة مضت».منحة من المقاطعة الأمريكية لنقل المنزلهناك العديد من قطع الأراضي في نفس المدينة متوفرة ولا تكلف شيئًا بالمثل، ومع ذلك فإن تكلفة نقل المنزل بأكمله وإسقاطه في موقع جديد تقدر بما لا يقل عن 150 ألف دولار، وقررت مؤسسة التنمية الاقتصادية لمقاطعة لينكولن للمساعدة في نقل المنزل، وخصصت منحة بقيمة 30 ألف دولار.جدير بالذكر أن مؤسسة مستشفى مقاطعة لينكولن اتخذت قرارا بهدم المنزل، إذا لم يجرى العثور على مالك جديد ينقله بنهاية العام الجاري.