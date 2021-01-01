قادرة على اكتشاف سرطان الرئة بنسبة تصل لـ70?..ديدان «النيماتودا»..



النيماتودا النيماتودا

استطاع مجموعة من الباحثين في جامعة ميونججي المتواجدة في كوريا الجنوبية للتوصل إلى ديدان قادرة على اكتشاف مرض سرطان الرئة بنسبة وصلت لـ70 ?.

وتلك الديدان تدعى «النيماتودا» الصغيرة، والمعروفة باسم دودة ربداء الرشيقة وتكتشف تلك الدودة السرطان من خلال اتباع رائحته.



وكشفت النتائج أنه بوضع الدودة على رقاقة التحاليل، يمكن للأطباء أن يتمكنوا من اكتشاف سرطان الرئة وتشخيصه في مرحلة مبكرة، دون اللجوء إلى الطرق المعتادة أو التدخل الجراحي.

وأشار دكتور شين سيك تشوي، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن خلايا سرطان الرئة تتكون من جزيئات ذات رائحة تختلف عن الخلايا الطبيعية.



وأوضح الباحثون أن هذه الوسيلة الجديدة ستكون مفيدة في الكشف عن الإصابة بالمرض في المرحلة المبكرة، نظراً لأن الأساليب الحالية غالباً لا تساعد على اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى، وذلك بحسب ما نشرة موقع « medical».

قد يعجبك أيضا...

ومن المتوقع ان يحدث ذلك الاكتشاف طفرة في الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة، حيث ان سرطان الرئة من اخطر انواع السرطان المنتشرة حول العالم وذلك بزيادة عدد المدخنين حول العالم.