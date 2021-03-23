تعرف على أسعار الذهب وبـ «البورصة العالمية» اليوم الجمعة 25 مارس 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، 25 مارس 2022، بعدما أغلقت مساء الخميس، على ارتفاع طفيف، وخسر الذهب نحو 5 جنيهات فقط، ولكنه مرجح ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا.



وكان الذهب gold حقق أعلى مستوى له في أكثر من اسبوعين خلال تعاملات الخميس حيث ارتفعت بنحو 1.3%، بعدما لجأ المتداولوون لشراء الذهب كملاذ آمن ضد مخاوف ارتفاع التضخم والغموض حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا .



وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير الماضى في ارتفاع أسعار العديد من السلع على رأسها القمح والنفط، كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل جنونى ولكن اعلان الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة والاعلان عن رفعها 6 مرات خلال العام الجارى، مع بدء سياسية التشديد النقدى.

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وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس ليستقر عيار 21 قيراط أسفل 1000 جنيه، وذلك بعدما حقق ارتفاعا كبيرا مع تعويم الجنيه المصرى، ولكن عزوف المواطنين عن الشراء، وخفض سعر الدولار في السوق المحلية، أدى إلى تراجعه بشكل ملحوظ، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط مع بداية تعاملات الجمعة 997 جنيها بعدما ارتفع صباح الخميس إلى 1002 جنيه بينما تشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعا سواء في المعاملات الفورية أو العقود الآجلة.أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25 مارس 2022 :تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيها، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة رغم ارتفاع سعر الذهب عالميا مع بداية التعامل بالبورصة العالمية سواء للمعاملات الفورية أو العقود الآجلة.سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الجمعة 25 مارس :سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الجمعة، 1140 جنيها وكانت صباح الخميس 1145 جنيها.سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الجمعة 25 مارس :سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الجمعة، 997 جنيها وكانت صباح الخميس 1002 جنيها.سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الجمعة 25 مارس :سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الجمعة، 854 جنيها وكانت صباح الخميس 859 جنيها.سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 25 مارس :سجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة وكانت صباح الخميس 8016 جنيها حيث يحتوى الجنيه على 8 جرام من الذهب عيار 21 قيراط.وأعلنت شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية حيث تختلف من محل لآخر ومن مكان لآخر، وتحرص «المصرى اليوم»على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا لتلبية رغبات القراء المتهمين بمتابعة أخبار الذهب.أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم الجمعة 25 مارس 2022:على عكس التراجع في سعر الذهب في مصر، واصلت أسعار الذهب gold price، اليوم الجمعة، ارتفاعها مع بداية المعاملات الفورية بالبورصة العالمية برغم ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما عادة علاقة عكسية، ذلك بسبب تزايد المخاوف من تزايد ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، والغموض لذى يغلف حرب روسيا وأوكرانيا وفشل المفاوضات في وقف اطلاق النار حتى الآن.وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% وتم التداول على 1759.24 دولارا للاوقية، وكان صباح الخميس يتم التداول على 1946.38 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.16% وتم التداول على 1959.00 دولارا للأوقية وكان التداول صباح الخميس على 1946.90 دولار للأوقية، ويتداول الذهب حاليا في مدى يومي: 1،957.56- 1،959.40 دولار.وكان سعر الذهب خلال تعاملات الخميس ارتفع بنسبة 1.3% في العقود الىجلة وتم التداول على 1962.20 دولارا، كما ارتفعت المعاملات الفورية بنسبة 1%، وتم التداول على 1963.21 دولارا، محققا أعلى مستوى له منذ اسبوعين، ولكنه تراجع خلال التعاملات مساء الخميس ثم ارتفع مرة ثانية مع بداية التعامل اليوم الجمعة، ويتوقع الخبراء عودته للانخفاض بسبب ارتفاع مؤشر الدولار.