آبل : مفتاح الرقمي للسيارة يعمل مع سيارات هيونداي

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قدمت شركة آبل في عام 2020 ميزة المفتاح الرقمي للسيارة التي تتيح للمستخدمين فتح وتشغيل محرك السيارة المتوافقة من خلال تقريب آيفون أو Apple Watch بالقرب من باب السائق.



واقتصرت الميزة على نماذج مختارة من سيارات شركة بي إم دبليو الألمانية منذ إطلاقها. وقال الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج في شهر يناير إن الميزة تتوسع لتشمل سيارات مختارة من ماركات هيونداي مثل جينيسيس بحلول الصيف.



ووفقًا لشركة آبل، فقد توسعت الميزة الآن لتشمل نماذج مختارة من سيارات عام 2022 من جينيسيس وكيا، وكلاهما قسمان تابعان لشركة صناعة السيارات الكورية هيونداي.

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وحدثت الشركة المصنعة لهواتف آيفون قائمة المركبات عبر موقعها على الإنترنت هذا الأسبوع للإشارة إلى أن جينيسيس GV60 وجينيسيس G90 وكيا نيرو لعام 2022 تدعم الآن ميزة مفتاح السيارة عبر آيفون.ومن غير الواضح ما إذا كانت ميزة مفتاح السيارة متاحة على نطاق واسع لنماذج جينيسيس وكيا المذكورة أعلاه أم أنها لا تزال في طور طرحها.وقال متحدث باسم كيا إن الشركة توفر مزيدًا من المعلومات حول توفر المفتاح الرقمي في الأسابيع المقبلة. وبدأت آبل في التحضير لدعم جينيسيس الميزة في العام الماضي.وقدم مصنعو السيارات أدوات تحكم عن بعد في القفل من خلال الهواتف الذكية منذ فترة من الوقت. ولكن المفتاح الرقمي للسيارة مختلف من حيث أنه يتعامل مع جهاز آيفون و Apple Watch كمفتاح مادي.آبل قدمت الميزة في عام 2020على غرار بطاقات الائتمان وبطاقات الصعود إلى الطائرة، يتم تخزين مفاتيح السيارة الرقمية في تطبيق المحفظة عبر جهاز آيفون أو Apple Watch يعمل بنظام iOS 13.6 أو watchOS 6.2.8 أو أحدث.وكانت الميزة تستخدم في الأصل تقنية NFC، التي تطلبت تقريب آيفون أو Apple Watch بالقرب من السيارة.ولكن يسمح إصدارًا جديدًا من الميزة للمستخدمين باستخدام الميزة دون الحاجة إلى إخراج آيفون من الجيب. وذلك لأنه يعتمد على تقنية النطاق العريض للغاية.وتتطلب نسخة النطاق العريض للغاية المحسّنة أجهزة مزودة بشريحة U1 مثل آيفون 11 و Watch Series 6 والأحدث.ويتم الحفاظ على دعم NFC لضمان التوافق مع الإصدارات السابقة. بالإضافة إلى القدرة على استخدام ميزة مفتاح السيارة لإلغاء قفل السيارة لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد نفاد بطارية آيفون.وتعد هذه الميزة جزء من جهود الشركة لتقديم إصدارات رقمية للعناصر المحمولة بشكل شائع. كما أعلنت آبل عن إطلاق ميزة رخصة القيادة ومعرف الولاية في تطبيق المحفظة في ولاية أريزونا. ومن المفترض أن تتبعها المزيد من الولايات الأمريكية قريبًا.