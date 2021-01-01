اكتشاف كوكبا خارجيا بحجم المشترى

اكتشف علماء الفلك بجامعة بنسلفانيا الأمريكية كوكبا خارجيا TOI-3757 b، حجمه أكبر بعض الشىء من حجم كوكب المشترى، ولكن كتلته أقل بثلاث مرات، حسبما نقلت روسيا اليوم".
ويشير موقع arXiv.org، إلى أن العلماء اكتشفوا هذا الكوكب بطريقة العبور "ترانزيت"، التي تتضمن البحث عن النجوم التي ينخفض ??منحنى سطوعها بسبب مرور جسم كبير في خلفيتها. تم تأكيد الطبيعة الكوكبية للإشارة المكتشفة فى النجم TOI-3757 ، الذي ينتمي إلى الأقزام الحمراء من النوع الطيفي M، من خلال المتابعة اللاحقة.
ونصف قطر الكوكب TOI-3757 b أكبر من نصف قطر كوكب المشتري بـ 1.09 مرة، وكتلته تعادل حوالي 0.268 من كتلة المشتري. أي أن كثافته تعادل 0.27 جرام للسنتيمتر المكعب. وهذا يجعله الكوكب الأقل كثافة الذي يدور حول نجم من النوع الطيفي M. يدور الكوكب حول النجم الأصلي مرة كل 3.44 يومًا على مسافة حوالي 0.038 وحدة فلكية. وتقدر درجة حرارة توازن الكوكب بـ 759 كلفن.
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