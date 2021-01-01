أفضل 7 أجهزة Chromebook



Chromebook Chromebook

تعد أجهزة Chromebook نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر، والتي تم تصميمها في تنفيذ المهام بطريقة أسرع وأسهل، وتختلف أجهزة الـ Chromebook عن باقي أجهزة اللابتوب بأنها تعمل نظام التشغيل Chrome الذي يتضمّن أفضل خدمات جوجل بدلا من نظام ويندوز أو نظام ماك في أجهزة ماك بوك.



مما يجعل جهاز Chromebook اختيار مفضل للعديد من الناس حيث أنه يتمتع بسعر منخفض، مقارنة بالأداء القوي وعمر البطارية الطويل الذي يعمل به وتناسب معظم المستخدمين بما فيهم الطلاب، ومن يتركز معظم عملهم على تطبيقات الويب والإنترنت.



يشتمل جهاز Chromebook على العديد من المميزات فتتميز بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام فلا تستغرق سوى بضع ثواني للعمل، وتم تطوير هذه النوعية خصيصًا لمهام مثل تصفح الإنترنت بالإضافة لاستخدام تطبيقات جوجل، حيث تعد أهم ميزة أن تطبيقات مثل بريد Gmail وCalendar و Docs يمكنها العمل دون الاتصال بالإنترنت.

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تعمل تحديثات Chromebook من برامج ووسائل الأمان وبرمجيات تلقائيا عن طريق جوجل، وفقاً لموقع أمازون سنقوم بعرض قائمة أفضل أجهزة Chromebook على الإطلاق:1- Lenovo Chromebook Duetيعد جهاز Lenovo Chromebook Duet الأفضل والأقل سعراً، إذا كنت تبحث عن جهاز Chromebook بتكلفة قليلة للتنقل أو كجهاز غير أساسي يمكن استخدامه كتابلت فسيكون هذا الجهاز أفضل اختيار.ويتمتع جهاز Lenovo Chromebook Duet بشاشة قياس 10 بوصة، فهو جهاز صغير بعض الشيء رغم أنه يمكن الاتصال بشاشة خارجية عبر منفذ USB-C الخاص به، ويعمل بمعالج من نوعMediaTek Helio 8-Core P60T ، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، بسعر 299 دولاراً.2- Lenovo Chromebook Flex 5جاء اختيار جهاز Lenovo Chromebook Flex 5 لأفضليته من حيث عمر البطارية فيمكن تشغيله طول اليوم دون الحاجة لشحنه، ويتمتع بشاشة قياس 13 بوصة ومعالج من نوعIntel Core i3-10110U وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.ولكن من أبرز عيوبه أنه يتمتع بشاشة داكنة اللون مما لن يجعله اختيار صحيح للعمل بالنهار خارج المنزل، ويبلغ سعره 389 دولاراً على أمازون بدلا من 425 دولاراً.3- HP Chromebook x360 14cهو الأبرز من حيث الشاشة واسعة، فجهاز HP Chromebook يتمتع بشاشة قياس 13.3 بوصة تقريبًا يبلغ عرضه 0.75، وأدى هذا التصميم الرائع أن يجعل هذا الجهاز ثنائي الوظائف أنه فيمكن استخدام HP Chromebook x360 كتابلت من ناحية، ويمكن توصيل لوحة مفاتيح وماوس خارجي، واستخدامه كجهاز كمبيوتر صغير متعدد الإمكانات من ناحية أخرى.ويعمل جهاز HP Chromebook x360 بمعالج Core i3 وذاكرة 8 جيجا بايت، وجدير بالذكر أنه يتمتع ببطارية طويلة للتشغيل، تدوم 10 ساعات و 40 دقيقة حسب اختبارات موقع CNET التقني.4- Acer Chromebook Spin 713اذا كنت من المستخدمين الذين يقومون بمهام عديدة في وقت واحد، فجهاز Acer Chromebook Spin 713 هو أفضل اختيار، يأتي بشاشة من نوع VertiView التابعة لـ Acer ، وهي شاشة تعمل باللمس قياس 13.5 بوصة بدقة 2،256 × 1،504 بكسل.كما يتميز يعمر بطارية يستمر تقريبا 13 ساعة، مما يجعله الأفضل في إنجاز المزيد من الأعمال في يوم واحد بالإضافة أنه نحيف وخفيف للغاية.يأتي جهاز Acer Chromebook Spin 713 بمعالج من نوع Intel i5-10210U وذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويبلغ سعره على أمازون 789 دولاراً.5- Google Pixelbook Goيمكنك الحصول على جهاز Google Pixelbook Go من جوجل، حيث يأتي بمعالج Intel Core i7 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت وشاشة بدقة 4K، وفوق كل هذا سعره في متناول اليد حيث يبلغ سعره 829 دولاراً.6- Samsung Galaxy Chromebook 2يحتوي جهاز Samsung Galaxy Chromebook 2 على إمكانات أقل من الإصدار الأصلي، وقامت شركة سامسونج بذلك لتسهيل بيعه وجعله أرخص من الإصدار الأصلي، ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core، ويحتوي على شاشة تعمل باللمس وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويبدأ سعره من 529 دولاراً.7- Asus Chromebook Flip CM5على الرغم من أن أجهزة Chromebook لا ترتبط عادةً بالألعاب، لكن توجد حاليا إمكانية تشغيل خدمات الألعاب السحابية مثل Stadia و GeForce Now و Xbox Game Pass على أجهزة Chromebook بالإضافة إلى ألعاب Android و Linux.يأتي جهاز Asus Chromebook Flip CM5 أحد أفضل خيارات Chromebook للألعاب، بالإضافة لشاشة قياس 15.6 بوصة، ومعالج AMD Ryzen 3 3250C، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وقرص تخزين صلب سعة 64 جيجابايت، وكارت رسوميات من نوع UMA، ويبلغ سعره على أمازون 500 دولار.