سعر و مواصفات هاتف شاومي Redmi 10C



شاومي Redmi 10C شاومي Redmi 10C

على غير المتوقع، أعلنت الآن ريدمي، العلامة التجارية الفرعية، من شاومي، عن عضو جديد، من سلسلة، Redmi 10، يدعى Redmi 10C، بسعر رخيص جدا، مقارنة بالمواصفات، ليكون بذلك، هو الهاتف الأقل، في هذه السلسلة المتوسطة، حيث يصل، هذا الهاتف، مع معالج يعتبر من، أقوى المعالجات، التي تدعم 4G، وبطارية سعتها، كبيرة جدا، تعمل لفترة طويلة، من الاستخدام المتواصل، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من المساحة التخزينية، وكاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وكل هذا، بسعر يبدأ من، 200 دولار، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف ريدمي 10 سي.



مواصفات Redmi 10C

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت شاومي، عن هذا الهاتف، اليوم 21 مارس، وستقوم بإطلاقه رسميا، قبل نهاية شهر مارس.



أبعاد الهاتف: هاتف Xiaomi Redmi 10C، يصل بارتفاع، يبلغ 169.6 ملم، × عرض يبلغ 76.6 ملم، وبسمك يبلغ 8.3 ملم، ووزنه لا يتخطى، 190 جراما.

قد يعجبك أيضا...

الشاشة: شاشة هذا الهاتف، IPS LCD، وتأتي بحجم 6.71 بوصة، وبدقة 1650×720 بكسل، وبجودة HD+، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 4.المعالج: معالج تشغيل، هاتف شاومي الجديد، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، وهو مصنوع بتكنولوجيا، 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، بالإضافة إلى، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.الكاميرات الخلفية: الهاتف Redmi 10C، يتوفر مع، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديو، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم التقاط صور، عالية الجودة، بالاعتماد على، خاصية panorama، وHDR.الكاميرا الأمامية: يحتوي هاتف ريدمي 10 سي، على كاميرا سيلفي، موجودة في، ثقب صغير، بشكل النوتش، وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: سيكون هناك، إصداران من، الذاكرة الداخلية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، أما الإصدار الثاني، من الهاتف Redmi 10C، فيضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للزيادة، عن طريق، بطاقة microSD.نظام التشغيل: يتم تشغيل، هذا الهاتف الجديد، بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13، التي تستند على، نظام التشغيل القديم، Android 11.البطارية: بطارية الهاتف، Redmi 10C، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال، منفذ USB Type?C 2.0.مميزات الهاتفالمعالج قوي جدا، في هذه الفئة السعرية، ويعتبر من أسرع، وأقوى المعالجات، التي تدعم، شبكات الجيل الرابع 4G، مما يضمن، تقديم أفضل، أداء ممكن، أثناء تشغيل الألعاب، وإجراء المهام الثقيلة.يصل مع، كاميرا رئيسية، بمستشعر جديد، من سوني، وبدقة عالية، حيث يمكنك الاعتماد عليها، في التقاط، صور عالية الجودة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة.حجم الشاشة كبير، ويصعب كسرها، أو خدشها، بسبب وجود، زجاج حماية، مدمج على الشاشة.تقول شاومي، إن بطارية الهاتف، قادرة على، تشغيل الفيديوهات، لمدة 12 ساعة متواصلة، أو لعب الألعاب، لمدة 8 ساعات، ولا تستغرق، وقتا طويلا، في الشحن، حيث يمكن، شحنها بنسبة 100%، في أقل من، ساعتين.يدعم زيادة المساحة التخزينية، حتى 512 جيجا بايت، وذلك من خلال تركيب، كارت ميموري، في فتحة مخصصة، وهذا يعني، أن المستخدمين سيتمكنون، من تركيب، شريحتي اتصال 4G، من نوع، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، MicroSD، في نفس الوقت.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ويدعم مستشعرات، التسارع، والدوران، والقرب.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Redmi 10C، رخيص جدا، مقارنة بالمنافسين، في هذه الفئة السعرية.يدعم خاصية NFC، وخاصية Infrared port، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع دعم، Bluetooth 5.0.عيوب ريدمي 10 سيجودة الشاشة ضعيفة، مقارنة بحجمها الكبير، ومعدل تحديثها، 60 هرتز فقط، ولا تدعم، خاصية Always On Display، ولا لمبة إشعارات.دقة الكاميرا الأمامية، أقل من المتوقع، ولكنها تدعم، تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، حيث يمكن من خلالها، تسجيل فيديو، بجودة FHD+.على الرغم من، أن Redmi 10C، يعمل بواجهة المستخدم الأحدث، MIUI 13، إلا أن، الشركة قررت، إدراج Android 11 القديم، بدلا من، Android 12.الشاشة تأتي، بتصميم النوتش القديم، وتوجد حولها إطارات، كبيرة نسبيا، ولكن هذا التصميم، ما زال مقبولا، في هذه الفئة السعرية.الذاكرة العشوائية، صغيرة جدا، ولا يمكن زيادتها، لأن الهاتف، لا يدعم، خاصية Ram Plus، وهذا قد يؤثر، على تجربة تشغيل الألعاب، بمعدل فريمات عال.مستشعر البصمة، المثبت على الخلف، غير مناسب، في هذه الفئة السعرية، لأن جميع الهواتف، المنافسة تصل بمستشعر بصمة، مدمج في زر الباور.خامات تصنيع الظهر، من البلاستيك، وهذا يجعل الهاتف، معرضا للخدش والتبصيم، من أقل شيء.سعر الهاتف Redmi 10Cسعر الهاتف Redmi 10C، يبدأ من، 200 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.