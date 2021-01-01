الخبراء الغربيون يغادرون مطار بايكونور الفضائي

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن الخبراء الغربيين غادروا المطار، وأما أقمار OneWeb الصناعية فقد تم تخزينها في مستودع مغلق.
ويشير المصدر، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الخبراء الغربيين وضعوا أقمار OneWeb الصناعية البريطانية في مستودع بمطار بايكونور، ثم أغلقوه وغادروا الموقع.
ويذكر أن روسيا رفضت إطلاق أقمار OneWeb بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الاستقالة من مجلس إدارة الشركة، كما لم تتعهد الشركة بعدم استخدام هذه الأقمار للأغراض العسكرية.
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