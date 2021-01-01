الخبراء الغربيون يغادرون مطار بايكونور الفضائي

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن الخبراء الغربيين غادروا المطار، وأما أقمار OneWeb الصناعية فقد تم تخزينها في مستودع مغلق.

ويشير المصدر، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الخبراء الغربيين وضعوا أقمار OneWeb الصناعية البريطانية في مستودع بمطار بايكونور، ثم أغلقوه وغادروا الموقع.

ويذكر أن روسيا رفضت إطلاق أقمار OneWeb بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الاستقالة من مجلس إدارة الشركة، كما لم تتعهد الشركة بعدم استخدام هذه الأقمار للأغراض العسكرية.

ويقول المصدر، ""أنجز فريق OneWeb عمله، وأغلق المكان المخصص للأقمار الصناعية، وشغل منظم درجة الحرارة والرطوبة فيه، وأغلق الأبواب وغادر المطار الفضائي".

ويضيف، لقد درس الخبراء مسألة نقل الأقمار الصناعية من بايكونور، ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ هذه الفكرة بسبب صعوبة تنظيم مثل هذه الرحلات. لذلك فإن مصير هذه الأقمار يعتمد على سلوك الحكومة البريطانية.

المصدر: روسيا اليوم

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