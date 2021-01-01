تعرف على مبتكر تنسيق الصور المتحركة GIF..بعد وفاته..



مبتكر تنسيق الصور المتحركة GIF مبتكر تنسيق الصور المتحركة GIF

توفي المهندس الأمريكي ستيفن ويلهايت Stephen Wilhite، مبتكر تنسيق تبادل الرسومات (GIF)، الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز الـ 74 سنة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعد ستيفن ويلهايت، أحد كبار مهندسي America Online وأحد المخترعين الرئيسيين لتنسيق تبادل الرسومات GIF، والذي يستخدم حاليا للتفاعلات والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المشاعر والتواصل الميم.



من هو ستيفن ويلهايت مخترع الصور المتحركة GIF؟

قد يعجبك أيضا...

- هو عالم كمبيوتر أمريكي الأصل عمل في شركة CompuServe أول مزود خدمة تجاري كبير عبر الإنترنت، وكان قائد الفريق الهندسي المسئول عن تطوير تنسيق ملف صورة المتحركة GIF- ابتكر ويلهايت تنسيق تبادل الرسومات في عام 1987 أثناء عمله في CompuServe من أجل ضغط الصور لجعلها متاحة لسرعات المودم.- ولد ويلهايت في 3 مارس عام 1948 في الولايات المتحدة.- تمكن ويلهايت من ضغط البيانات الصورية والرسوميات في صيغة GIF في أواخر الثمانينيات كطريقة لتوزيع الرسومات العالية الجودة والعالية الدقة بالألوان، حينها لم تكن تقنيات الكمبيوتر غير متطورة مقارنة بما هي عليه اليوم، لتطوير تقنية تنال اهتمام المستخدمين وتحصل على شعبية كبيرة في ذلك الوقت.- حصل ويلهايت على جائزة Webby في عام 2013 لمساهمته في تطوير الإنترنت.- أعلن ويلهايت تقاعده في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.- يمتاز تنسيق (GIF) الذي ابتكره ويلهايت، بدعم ما يصل إلى 8 بت لكل بكسل، والذي يسمح للصورة المتحركة بالوصول إلى لوحة بـ 255 لونا، ومن أبرز مزاياه أنه يقدم دعما للرسوم المتحركة.- في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز خلال عام 2013، قال ويلهايت إن أحد ملفات GIF المفضلة لديه هو ميم الطفل الراقص، والذي انتشر بسرعة قبل استخدام مصطلح الميمات على نطاق واسع.- توفي ستيفن ويلهايت، في 14 مارس 2022 متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.