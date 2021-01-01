تعرف على مواصفات و سعر هاتف Infinix Hot 10



Infinix Hot 10 Infinix Hot 10

يبحث الكثيرون عن سعر ، أحد أفضل هواتف شركة إنفينيكس الاقتصادية للعام الماضي، حيث أضافت الشركة الصينية العديد من التحسينات والترقيات التي تجعل هاتف إنفينيكس هوت 10 جهاز مميز بسعر منافس يناسب عشاق الألعاب، لذا إذا كنت تبحث عن سعر ومواصفات Infinix Hot 10 تابعنا خلال السطور التالية



سعر ومواصفات Infinix Hot 10



يشمل سعر ومواصفات Infinix Hot 10، تصميم هندسي لامع وأنيق تبلغ أبعاده 171.1× 77.6 × 8.9 ملميتر، ويزن 195 جرام، كما زودته إنفينيكس بهيكل مصنوع من البلاستيك مما يوفر للاعبين شعورا مريحا أثناء استخدام الألعاب.

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ولتعزيز تجربة المستخدم للجهاز، يتضمن سعر ومواصفات Infinix Hot 10، شاشة هي الأكبر في فئتها تأتي بتصميم Infinity-O، من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، تحقق رؤية أكبر لمتعة المشاهدة.وتحتوي مواصفات Infinix Hot 10، على بطارية بقوة 5200 مللى أمبير، ويعمل الهاتف بمعالج مخصص لهواتف الألعاب يأتي لأول مرة ضمن سلسلة إنفينيكس HOT، من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G70، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات لذاكرة الخارجية microSD.وتتمتع مواصفات Infinix Hot 10، بمجموعة 4 كاميرات، من بينها كاميرا أمامية ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعران بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو.ويبلغ سعر Infinix Hot 10، حوالى 2300 جنيه مصري لإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت، ويتوفر في 4 ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر والبنفسجي.يعتبر هاتف Infinix Note 10 Pro، الأخ الأوسط ضمن سلسلة إنفينيكس NOTE 10، وهو يمتاز بعدد من الميزات الفريدة من بينها معالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك مخصص للألعاب.ويمتاز هاتف Infinix Note 10 Pro، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.95 بوصة، بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز.ويعمل هاتف Infinix Note 10 Pro، بواسطة معالج Helio G95 من إنتاج ميدياتك والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 8 جيجابايت، ومتصل بذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحتوي هاتف Infinix Note 10 Pro، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 7.6، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.وجاء هاتف Infinix Note 10 Pro، بكاميرا خلفية رباعية الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصل بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.ويبلغ سعر هاتف Infinix Note 10 Pro، حوالي 3600 جنيه مصري لنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.