مواصفات ملك الهواتف الاقتصادية Oppo K10



Oppo K10 Oppo K10

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث للفئة الاقتصادية Oppo K10 في الهند، وكما هو متوقع يجلب الهاتف الجديد إمكانيات ممتازة بأسعار منافسة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاء هاتف أوبو الجديد Oppo K10، بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.59 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع مدمج أسفلها.



يعمل هاتف أوبو Oppo K10، بواسطة معالج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع.

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ويتمتع هاتف أوبو الجديد Oppo K10، بنظام ثلاثي العدسات للكاميرا الخلفية يأتي داخل جزيرة كاميرا مستطيلة الشكل، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرين لبيانات العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويجلب الهاتف كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف أوبو Oppo K10، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، حيث سيتم شحن الهاتف بالكامل في حوالي 26 دقيقة فقط عبر منفذ USB-C الموجود في الإطار السفلى من الجهاز، والذي يأتي محاط بمكبر صوت وميكروفون ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.ويمتاز هاتف أوبو Oppo K10، بتصميم Glow Design، والذي يقدم مزيجًا من المواد اللامعة وغير اللامعة لإحساس أفضل في اليد، وهيكل مقاوم للغبار وفق معايير IP5X، تبلغ أبعاده 164.4 x 75.7 x 8.4 ملميتر، ويبلغ وزنه 189 جرام، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويأتي هاتف أوبو Oppo K10، في لونين هما الأسود والأزرق السماوي ويتوفر بسعر يبدأ من 197 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت.