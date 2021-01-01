خلال شهر واحد فقط زيادة ثانية على سيتروين سي إليزيه 2022



سيتروين سي إليزيه سيتروين سي إليزيه

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية جديدة على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، وتعتبر هذه ثاني زيادة على السيارة خلال أقل من شهر واحد فقط، حيث تراوحت اليزادات السابقة من 4 إلى 5 آلاف جنيه، يبينما بلغت الزيادة الجديدة 4100 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:



- فئة أولى كومفورت من 244 ألف و900 جنيه إلى 249 ألف جنيه (زيادة 4100 جنيه).



- فئة ثانية لكشري من 274 ألف و900 جنيه إلى 279 ألف جنيه (زيادة 4100 جنيه).

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ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.