خلال شهر واحد فقط زيادة ثانية على سيتروين سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية جديدة على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، وتعتبر هذه ثاني زيادة على السيارة خلال أقل من شهر واحد فقط، حيث تراوحت اليزادات السابقة من 4 إلى 5 آلاف جنيه، يبينما بلغت الزيادة الجديدة 4100 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:
- فئة أولى كومفورت من 244 ألف و900 جنيه إلى 249 ألف جنيه (زيادة 4100 جنيه).
- فئة ثانية لكشري من 274 ألف و900 جنيه إلى 279 ألف جنيه (زيادة 4100 جنيه).
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